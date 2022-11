Byl to řetězec chyb, ale mohl jsem to udělat líp, kaje se Hlavica po vlastenci

Finále bylo rovněž velmi atraktivní, nabídlo plno dlouhých a taktických výměn. První set ovládl Steinmann výsledkem 12:10. Poté už však vládl první nasazený Müller, který získal další tři sety. Souboj dvou Švýcarů diváky bavil. „Je skvělé, že jsme se po roce znovu probojovali do finále s mým krajanem,“ připomněl Müller fakt, že Czech Open mělo stejné finálové složení jako minulý ročník.

A získal tak třináctý turnajový triumf ve své kariéře. „Jsem velmi spokojený, že se mi podařilo turnaj Czech Open vyhrát podruhé v řadě. Dimi je velmi kvalitní hráč, bylo to velmi náročné finále. Sice jsem ve finále ztratil úvodní set, ale podařilo se mi soupeře rozběhat, což rozhodlo. Rád se do Brna vracím, cítím se tady výkonný. Snad přijedu i příští rok. Skvělá práce od pořadatelského týmu v čele s Romanem Švecem," vzkázal.

Nejlepší domácí umístění zaznamenal Martin Švec, který postoupil do druhého kola. A to přes výše nasazeného Španěla Bernata Jaumeho, 57. hráče na světě. „Bylo to parádní vyhrát před domácími fanoušky na takovém turnaji s hráčem ze světové šedesátky. Moc jsem toho nenaspal, ale adrenalin mě nakopl,“ dodal Švec, který se vrátil z Austrálie, kde na prestižních turnajích zaznamenal dvakrát postup do čtvrtfinále. A díky tomu se posunul na 77. místo světového žebříčku, což je jeho maximem. V dalším kole ale nestačil na Angličana Gergeho Parkera, 27. hráče světa.

Skvělého výsledku dosáhla Tereza Holzbauerová, která na turnaji s dotací tři tisíce amerických dolarů porazila Ukrajinku Milenu Velychkovou. Ve čtvrtfinále pak prohrála s třetí nasazenou Skotkou Alison Thomsonovou. „Hodnotím to docela pozitivně. Zklamaná z prohry trochu jsem, soupeřka ale hrála dobře. Nasbírala jsem zkušenosti, což byl cíl turnaje,“ dodala Holzbauerová.

Czech Open se povedl, jednalo se o historicky největší squashový turnaj na území České republiky. „Atmosféra byla fantastická, lidí přišlo na squashové poměry doopravdy hodně. Všichni hráči si turnaj velmi pochvalovali a už se těší na další ročník. My tak nechceme usnout na vavřínech a již zítra chceme započít práci na třetím ročníku tohoto fantastického squashového turnaje v Brně,“ prohlásil Roman Švec, hlavní pořadatel.

JIŘÍ UHLÍŘ