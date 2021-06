Sedm let dribloval s míčem na ligových palubovkách jen v brněnském dresu a po uplynulé sezoně v něm také ukončil kariéru profesionálního hráče. Pouze ve svých pětadvaceti. Nyní už bývalý rozehrávač Jan Kozina totiž v Basketu od začátku června zastává funkci manažera mládeže.

Kapitán Jan Kozina tři roky šéfoval Basketu z pozice kapitána týmu. | Foto: Basket Brno

V klubu před startem sezony ještě coby hráč podepsal dvouletou smlouvu. „Už tehdy mi trenér Růžička (Lubomír Růžička – pozn. red.) říkal, že by se mnou jednou rád počítal do kanceláře a do vedení. Nečekal jsem ale, že nabídka přijde tak brzo. Ze začátku to byl nepříjemný pocit a trochu mě to rozhodilo, protože jsem měl v hlavě jen to, že chci pořád hrát,“ líčil Kozina.