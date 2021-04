Na západě Čech čtyřiadvacetiletý univerzál oslavil v pondělí mistrovský titul, když v pátém rozhodujícím zápase Karlovarsko na domácí palubovce porazilo České Budějovice 3:1 na sety. „Sezona pro mě nakonec dopadla asi nejlíp, jak mohla. Ještě před třemi měsíci jsem vůbec nečekal, že se něco takového stane. Jsem strašně rád, že jsem dostal takovou šanci,“ prohlásil Římal.

V play-off nejvyšší české soutěže odehrál v karlovarském dresu třiadvacet setů, v nichž zaznamenal třiačtyřicet bodů. „Šel jsem do Varů jako pomocný univerzál, měl jsem týmu jen ulehčit v těžkém programu nebo zasáhnout v případě, že by hra zrovna nefungovala. Věděl jsem, že nebudu tolik hrát. Jsem ale spokojený s časem, co jsem dostal, že jsem si ty krásné chvíle tady s klukama prožil a třeba jim i trochu pomohl,“ podotkl Římal.

V Brně nasbíral v minulém ročníku 420 bodů a vypracoval se mezi nejlepší extraligové hráče. V této sezoně v dresu Volejbalu zaznamenal jen 170 bodů. „Neměl jsem moc povedenou sezonu a v hlavě jsem na tom nebyl zrovna nejlíp. Do Karlovarska jsem se šel spíš srovnat a zase se do toho dostat. To se mi snad povedlo a teď mám do volejbalu opět větší chuť,“ pravil Římal.

Ten kromě triumfu v české extralize okusil po svém přestupu i duel v prestižní Lize mistrů. „To byl krásný pocit a zápas jsem si hodně užil, ale oslava titulu je nejvíc. Hlavně ta úleva, že už je všechno za námi, protože vlastně do poslední chvíle člověk má v hlavě, že dokud nevyhraje rozhodující zápas, musí pořád bojovat. Když série nakonec skončí a dostanete medaili na krk, začne z vás všechno padat. A to je nejhezčí pocit,“ řekl Římal.

Karlovarsko ovládlo nejvyšší domácí soutěž ve své historii podruhé. „Vítězství je krásné, kluci to zvládli výborně,“ liboval si kouč západočeského celku Jiří Novák.

Jeho svěřenci ve finálové sérii vedli po dvou úvodních bitvách nad Českými Budějovicemi 2:0 na zápasy, jenže Jihočeši souboj ještě zdramatizovali a vyrovnali na 2:2. „Tolik jsme tomu nepodlehli. Třetí zápas, co jsme poprvé prohráli, jsme se už možná viděli jako mistři, udělat poslední krok bylo ale strašně těžké. Přesto jsme pořád věděli, že pátý zápas bude zase něco úplně jiného a myslím, že jsme se z té ztráty vedení nijak nestresovali,“ poznamenal Římal.

Aktuální extraligoví mistři si užili oslavy i se svými příznivci, kteří sledovali finálový zápas před halou v autokině. „O to lepší pocit to byl, že na nás fanoušci čekali. Jak jsme dostali medaile a pohár, vyběhli jsme ven, na dálku je pozdravili, chvíli jsme s nimi skandovali a zpívali. Nepopsatelný pocit,“ líčil Římal, jenž v Karlových Varech podepsal v lednu smlouvu pouze do konce aktuální sezony.

A kde bude bývalý mládežnický reprezentant pokračovat? „Nemám ještě úplně jasno. Uvidíme, jak se domluvíme dál,“ dodal Římal.