„Dva plánované podniky budou chybět a není mnoho okruhů, které by byly připraveny okamžitě uspořádat velkou cenu. Myslím tedy, že pro Brno prostor je a Česku by návrat do MotoGP slušel,“ pokračoval.

„Na jižní Moravě se dlouhé roky konala velice úspěšná velká cena. Pokaždé, když se setkám se šéfem Dorny Carmelo Ezpeletou, tak od něj slyším otázku, jak to vypadá s Brnem. Zájem vrátit se určitě je. Opět by to přilákalo davy fanoušků z celé Evropy a jednalo by se o skvělou propagaci naší země. Uvidíme, jak se situace vyvine, ale vyloučené to rozhodně není,“ prohlásil Jan Štovíček.

Podle jeho mínění existuje i šance, že by se na Masarykově okruhu mohly také prohánět vozy formule 1. „Spekuluje se o tom. Dokonce bývalý slavný pilot Emerson Fittipaldi se vyjádřil v tom smyslu, že v Brně je krásný okruh. Taková akce má mimořádný potenciál. Nejen sportovní, ale i ekonomický,“ uvedl prezident Autoklubu ČR.

Brno má parametry na formuli 1

„Mluvím s pořadateli jednotlivých Grand Prix i promotérem seriálu Formula One Management. Všeobecně se ví, že se jedná se o akce, které končí v černých číslech. Zájem diváků je prostě obrovský. Za určitých okolností a řekněme dobrých organizačních podmínek se dají uspořádat bez veřejného financování. Proč ne? Stojí to za úvahu. Byla by to opět výborná reklama pro naší republiku,“ tvrdil.

Jedná se však o několikaletý výhled. „Odhadem by se mohlo jednat o tři až pět let. Bylo by také zapotřebí provést na okruhu nějaké úpravy, ale parametry na mistrovství světa formule 1 určitě má. Navíc je poloha Masarykova okruhu ideální. Leží uprostřed Evropy a vídeňské letiště není daleko. Zcela zásadní však je, jak by se k tomu postavil majitel okruhu. To nedokážu předjímat,“ upozornil.

„Organizačně na to máme. Zvládli jsme i Středoevropskou rallye, čemuž řada lidí nevěřila. Myslím, že jsme dokázali, že máme zkušené pořadatele a umíme udělat světové podniky. Možná někomu připadne, že to jsou až příliš smělé ambice, ale kdo nic nedělá, nic nezkazí,“ dodal Jan Štovíček.