Olympijský vítěz z Pekingu 2008 v disciplíně trap Kostelecký vstával pár minut po páté hodině ráno. Ovšem tak trochu si za to může sám. „Ještě jako svobodný jsem měl rande, chystal se do kina a na dopingový test ke mně přišli v deset večer. Pak mi někdo radil, abych si nahlásil možnost kontroly od pěti do šesti ráno, že tak brzy nechodí. A teď přišli,“ usmívá se střelec, který žije v Holasicích na Brněnsku.

V šest ráno pak zvonili u Liptáka. Dopingoví komisaři střelce bez potíží nalezli tam, kde měli být. „Nastavil jsem si to takhle sám, je to jediný čas, kdy budu určitě doma. Kdybych měl třeba nahlášeno v sedm večer, narychlo musel někam jet a nebyl doma na kontrolu, bude to průšvih. Je to rozumnější, ničemu se nevyhýbáme,“ přibližuje Kostelecký.

Ve středu ráno se střelci opět nevyspali, protože odlétají na další závody do bulharského Plevenu. O víkendu přitom absolvovali v Chorvatsku Grand Prix Zadar a vedli si nadmíru úspěšně. Kostelecký vyhrál, Lipták byl pátý. „Měli jsme sice průměrný výsledek, což ovlivnilo počasí i technické vybavení střelnice, ale neděláme z toho vědu, měli jsme možnost si něco zkusit v extrémních podmínkách. Loni jsem první závod v Kuvajtu taky vyhrál a neměl jsem bůhvíjaký výsledek. V mém věku už potěší i vítězství v kulečníku,“ směje se pětačtyřicetiletý Kostelecký.

Vyjma slovenské Trnavy nezavítali brněnští brokaři rok na zahraniční závody vzhledem ke koronavirové pandemii. Poprvé vyjeli až do Zadaru. „Po roce jsme stříleli v cizině, takže to byla změna. Konečně jsme si vyzkoušeli cestování. Dokonce jsem si zapomněl střelecká trička, takže jsem vše odstřílel jen ve dvou. Před odletem do Bulharska to musím zdokonalit,“ culí se Lipták, závodník Komety Brno.

VYNECHALI POHÁRY

No konci února se uskutečnil úvodní letošní Světový pohár v egyptské Káhiře a koncem března další v indickém Novém Dillí. Čeští brokaři je vynechali. „V Indii bylo snad šedesát pět střelců, obyčejně jich bývá na svěťáku až dvě stě. Kvůli bezpečnostnímu riziku jsme do Indie ani do Egypta nejeli, olympijské kvóty už jsme splnili a doma bychom pak museli do karantény. Mrzelo mě však, že jsem neviděl kamarády z jiných zemí. Už mi chyběly závody,“ říká devětatřicetiletý Lipták.

V Zadaru se dařilo také Zině Hrdličkové, které vyhrála finále kategorie B a společně s Liptákem a Kosteleckým vybojovali týmové zlato. „Do Chorvatska jsem se hodně těšila, aspoň jsme změnili střelnici, nemohli jsme trénovat nikde jinde než v Brně. Podmínky ovšem byly těžké, foukal vítr, nesvítilo slunko a terče létaly rychle,“ podotýká Hrdličková.

Problém s rychlými vrhačkami vyřešil její otec a reprezentační trenér Petr Hrdlička. Bez jeho zásahu by se možná ani závod nekonal. „Kluci po prvním tréninku vyhodnotili, že terče létají moc daleko, jako šipky. Nechtěl jsem nikomu sahat do práce, ale správce odjel, takže jsem tam vlezl a povolil péra, co terče vystřelují, aby měly závodní parametry podle pravidel. Chorvati si z toho nic nedělali,“ líčí příhodu Hrdlička, olympijský vítěz z Barcelony 1992.