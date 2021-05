Tehdy se na kontinentálním šampionátu v chorvatském městě rozstřeloval o finále trapu a vypadl. Stejně pro něj skončila i Velká cena Osijeku. „Teď jsem v rozstřelu o finále chybil první rovný terč a jeli jsme domů. Úplně stejné to bylo tehdy na mistrovství Evropy, akorát jsme tenkrát nevěděli, kam terč poletí, než se změnila pravidla. Nepostoupil jsem předtím ani teď,“ líčil střelec Komety Brno.

Lipták obsadil osmé místo, jeho týmový parťák David Kostelecký skončil až na 39. pozici, ale hlavně si oba osahali střelnici, na které se na přelomu května a června uskuteční mistrovství Evropy. „Sto dvacet terčů v základu už je dobré číslo, nicméně na finále nestačilo. Nedokázal jsem ani jednu položku odstřílet čistou bez chyby, pětkrát jsem měl dvacet čtyři zásahů. Nejsme vyzávodění, od podzimu jsme měli teprve třetí závod, první dva navíc nebyly v ideálních podmínkách, byla zima a foukal vítr,“ popsal devětatřicetiletý Lipták.

Ovšem na předchozí Grand Prix Generála Lavrova v Bulharsku vybojoval bronz a Kostelecký vyhrál. Zina Hrdličková mezi ženami skončila v bulharském Plevenu třetí a naposledy v Osijeku vyhrála, v Chorvatsku kraloval i junior Petr Dorničák z Komety Brno.

Čeští brokaři tak pozvolna nabírají formu, kterou ztratili v době koronavirové pandemie. Rok nestartovali na zahraničních kláních. „Potřebuji tři čtyři odstřílené závody, abych se do toho dostal. Musíme se vyzávodit, za půl roku člověk zapomene, jak to funguje hlavně po psychické stránce. Zatím je to takové hledání nastavení na závodní mód, který nelze natrénovat,“ uvedl Lipták.

Kostelecký pojal uplynulý atypický rok jako vhodné období pro změny, k nimž se delší dobu odhodlával. „Snažil jsem se minulou divnou sezonu pracovat tak, abych zdokonalil věci, které mě trápily poslední roky a nebyl na ně prostor. Když jezdíte od závodu k závodu, nedá se něco měnit. Některé věci trvají čas, který jsem se teď snažil využít,“ sdělil Kostelecký, jenž žije v Holasicích na Brněnsku.

Pětačtyřicetiletý olympijský vítěz z Pekingu 2008 pracuje na detailech, které prodlužují jeho kariéru. „Laikům by to nic neřeklo, jde o komplikované technické věci, systém střílení. Věk už u mě hraje roli, takže hledám cesty, abych zase své střílení posunul tam, kde bývalo. Pracoval jsem na odstranění chyb, změna trvá půl až tři čtvrtě roku. Po loňském zrušení olympiády jsem se rozhodl, že je ideální čas něco s tím dělat. Ať to dopadne jakkoli, nasměrovalo mě to k práci, takže jsem nebyl demotivovaný stavem světa. Měl jsem vizi, proto jsem to udělal,“ řekl Kostelecký.

Přestože brokoví střelci nemohli přes zimu vyrazit na zahraniční soustředění, ani v náročných podmínkách nezaháleli. Letní olympijské hry v Tokiu se totiž blíží. „Střílel jsem počasí, nepočasí. Chodil jsem pravidelně i v minus pěti, když bylo sluníčko, kvůli změně jsem odtrénoval víc než jindy. Bral jsem to tak, že může jít o mou poslední olympiádu a chci mít čisté svědomí, že jsem udělal všechno. Chtěl jsem si to užít, takže jsem nebrečel,“ usmál účastník pěti letních olympiád Kostelecký.

V neděli zamíří čeští brokoví střelci do italského Lonata, kde příští týden absolvují první letošní díl světového poháru.