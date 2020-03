Přestože bydlí hned vedle základní školy v Rajhradicích na Brněnsku, musí se stejně jako ostatní učit doma. Pandemie koronaviru uzavřela školy, takže také děti brokového střelce Jiřího Liptáka mají domácí výuku.

Brokový střelec Jiří Lipták si láme hlavu nad učením s dcerou Karolínou a synem Danielem. | Foto: Petra Liptáková

Dcera Karolína chodí do první třídy, Daniel do třetí. „Karolína je takový malý šprt, učení jí jde, u Daníka to bývá asi jako u všech kluků trošku trápení. Hlavně když po něm maminka chce, aby dodržoval krasopis, já mu ho odpouštím, když se mu nedaří. Když mamka při učení zvýší hlas, raději dělám, že nejsem doma,“ směje se úřadující evropský šampion v disciplíně trap.