Jak se nyní připravujete?

Můžeme sportovat, protože jsme profesionálové, ale je to taky omezené. My střelci v zimě jezdíme normálně za teplem, což je teď ztížené. Příští týden míříme poprvé za hranice, do Španělska. I když situace není příznivá, je tam prostě teplo.

Střelba v zimě u nás nejde trénovat?

Střílet určitě můžeme, ale nic nám to nedá. Občas sice držíme pušku v ruce, ale jak je zima, musíme se obléct, mrznou prsty, jemná motorika klesá a nedá nám to zdaleka tolik, jako když trénujeme v teple. Chtě nechtě vyjet musíme, pokud se chceme dostat do nějakého objemu. Potřebujeme prohnat puškou nějaké množství nábojů a až pak můžeme pilovat detaily. Když jsme doma, je to jen udržovačka.

Pracujete i na fyzické kondici?

To je celkem v pohodě. Holt jsme teď v posilovnách a tělocvičnách prostě sami. Jsem tam s trenérem jen jeden na jednoho.

To může být zase ale výhoda…

Je to jiné, člověk na to není zvyklý a je to skoro až smutné, jak sportoviště zejí prázdnotou. Na závodech jsme se spoustou lidí, přitom při tréninku je teď prostředí sterilní, a to není ideální. Nenatrénuju si tam atmosféru s dalšími lidmi.

Věříte, že letos si zazávodíte víc než loni?

Hlavně věřím, že bude olympiáda. Veškeré informace, které se ke mně dostávají, naznačují, že se uskuteční. To je nejvíc, na co se budeme letos připravovat. A doufám, že závodů s ohledem na pandemii bude víc, nepůjde sice zatím o úplný normál, ale velké závody jako mistrovství Evropy nebo světový pohár se snad odehrají.

Chybí vám velké akce?

Už je to rok, co jsme se jako světová špička neprověřili. Domácí závody jsou sice výsledkově kvalitní, ale atmosféra a konkurence mi chybí.

Zmínil jste olympiádu. Jste tedy optimista i přes zprávy, které se v posledních týdnech objevují?

Kolem olympiády se hlavně hodně spekuluje, i ze strany médií. Chápu, že jde o aktuální a ožehavé téma, lidi si to chtějí přečíst. Každá informace, která se někde objeví, je ale převzatá a publikovaná. Vzniká tak spousta polopravd a lží. Podle mých informací od Českého olympijského výboru olympiáda bude. Dělá se všechno pro to, aby se uskutečnila bez problémů.

Jaké konkrétní informace tedy aktuálně máte?

Momentálně se organizační týmy připravují na několik scénářů olympijských her. Na letní a zimní a každé z nich mají čtyři varianty. První je, že jsme všechno zvládli a koronavirus není. Druhá říká: Ano, koronavirus tady je, ale umíme s ním žít. Další dvě varianty jsou, že koronavirus nezvládáme, ale problémy jsou mimo Japonsko, nebo v Japonsku. V každém z těchto scénářů jsou hry jiné a na všechny varianty musíme být připraveni.

Když vidíte opatření, třeba na tenisových turnajích v Austrálii, přijmete olympiádu v každém případě?

Co teď je v tenise, že tam byli lidi zavření, to je mazec. Nám něco podobného hrozilo na světovém poháru v Koreji, byli bychom čtrnáct dní v karanténě. Kvůli svěťáku bych asi neakceptoval, že se nedostanu jinam než na hotelový pokoj. Kvůli olympiádě ale určitě ano. Je to sportovní vrchol, mám šanci se nominovat třeba na čtyři olympijské hry, nicméně čtyři za život není až tak velké číslo. I kdybych tam měl být měsíc dopředu, riziko přijmu. Z dostupných informací ale vyplývá, že se organizátoři snaží pobyt v Japonsku spíš zkracovat.

Jakým způsobem?

Říká se, že jedna hodina časového posunu je den aklimatizace na jiné prostředí. Sportovní týmy napříč odvětvími proto žádali o deset a víc dní. Teď je aktuální, že se řeší, jestli to bude pět nebo deset dní a jak moc se to dá zkrátit. Nejde totiž, aby závodníci přijeli, druhý den měli trénink a pak hned závod.

Vy potřebujete kolik dní?

Pokud jde o mě, kdybych měl pět dní na aklimatizaci, je to paráda. Říkal jsem: Za mě se tím vůbec nezatěžujte, jsem s tím v pohodě. (směje se)

Místo na olympiádě jste vystřelil v březnu roku 2019. Drží se vás stejná forma?

Teď od té doby pracuju na přípravě už podruhé. Dnes se nedá mluvit o tom, že mám stejnou formu jako tenkrát, ale není to až tak špatné, že si na olympiádu netroufnu.

O vás se ví, že jste myslivec. Prověřujete v lese stále svou formu?

Pořád chodím do lesa v hojné míře, v takové jak mi to pracovní povinnosti ve sportovní přípravě povolují. (usmál se) Teď byla i lovecká sezona a zaplaťpánbůh, že myslivost byla i přes Covid povolena.

Šlo o úspěšnou loveckou sezonu?

Byla úspěšná už jen tím, že jsem se mockrát dostal do lesa. Za normálních okolností půlku zimy trávíme v zahraničí, kde se připravujeme na sezonu. Teď jsme tím ošizeni, protože se nedalo cestovat, proto bylo i víc času na lov. Takže byla úspěšná jak na počet vycházek do lesa, tak na počet úlovků.