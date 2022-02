Trenér ligové Opavy se vzhledem k vytíženosti v klubu a nahuštěnému programu národního týmu rozhodl své působení u reprezentace přerušit. „Jak se vše posouvalo kvůli covidu, tak byla odsunuta olympiáda i EuroBasket. Rok 2022 se stal tak náročným, že z toho vycházejí až čtyři měsíce práce pro národní tým. To se nedá skloubit s prací v klubu. V Opavě působím nejen jako trenér, ale i člen představenstva. Potřeboval jsem to vyřešit, protože se nedá sedět na dvou židlích zároveň. To by za současné situace nebylo dobře pro národní tým ani pro chod klubu,“ vysvětlil Czudek.

Potetovaní Japonci vypadají jako z jakuzy, říká český basketbalista Auda

Podle jeho slov to nebylo lehké rozhodování. Svůj krok několikrát po návratu z olympijského Tokia konzultoval s trenérem Ginzburgem a později i s předsedou ČBF Miroslavem Janstou a sportovním ředitelem Michalem Ježdíkem.

„Pro mě to byla jedna z nejdůležitějších otázek. Člověk vystupuje z úspěšného vlaku. Když si vzpomenu na všechny akce z posledních let, byl to úžasný zážitek. Vazby, které jsme za tu dobu vytvořili se všemi včetně trenéra Ginzburga, jsou trvalejšího rázu. Nechtěl jsem ale dělat něco napůl,“ řekl Czudek.

V letošním roce čeká basketbalisté domácí mistrovství Evropy. I proto se Czudkovi s národním týmem neloučilo lehce. „To je vrchol téhle party. V září by to v Praze měla být reklama na český basket. Kolikrát se mi zdá sen, že Saty nahazuje Veselkovi, ten smečuje a 15 tisíc lidí je na nohou. Je mi to líto, ale člověk nemůže být u všeho a všude.“

Streptokok ho poslal do nemocnice

Jeho rozhodnutí ovlivnily i zdravotní problémy. „Když mi bylo 50 a bilancoval jsem, uvědomil jsem si, že jsme posledních 10 let byl v jednom kole – přes sezónu s klubem a v létě s nároďákem, ať už to byly mládežnické týmy nebo áčko. No, a síly ubývají. Jak jsem byl na přelomu roku oslabený, skočil na mě streptokok pneumonia a udělal si ve mně pořádnou party. Strávil jsem dva týdny v nemocnici. I když si člověk myslí, že je nesmrtelný, tak prostě není. Je to pro mě zdvižený prst a varování, že bych měl víc poslouchat své tělo.“

Do reprezentace se vrací na pozici asistenta Luboš Bartoň, který byl naposledy součástí týmu na mistrovství světa v Číně. Tehdy jako skaut soupeřů. „Znám Luboše už spoustu let. Nemusím teď dlouze mluvit o jeho kariérním hráčském životopise nebo o tom, co o basketu všechno ví. Je tak přirozené, že volba padla na něj. Jako hráč působil na nejvyšší úrovni, dlouho hájil barvy - i v roli kapitána - národního týmu, a navíc chce být trenérem, k čemuž má veškerou potřebnou výbavu. Když jsem zvažoval různé kandidáty, on byl na prvním místě. A jsem rád, že mou nabídku přijal. Je to mladý trenér se skvělou budoucností před sebou. Jsem si jistý, že nám může hodně pomoct,“ měl jasno Ginzburg.

Ginzburg stojí před pivotmanskou výzvou. Postupový cíl ale zůstává

„S trenérem Ginzburgem jsem už byl na dvou akcích, známe se velmi dobře a bude to tak dobře fungovat,” přikývl Bartoň, který si uvědomuje, že tentokrát bude jeho asistentská role u národního týmu jiná než v Číně.

„Zásadní rozdíl bude v tom, že budu víc řešit naše hráče, jejich výkonnost, co nám můžou dát, v čem s nimi v tom krátkém čase můžeme pracovat, znát jejich silné nebo slabší stránky. Já se teď budu muset znovu podívat na naše minulé zápasy, co v nich fungovalo, nebo nefungovalo, a nahlížet na hráče z trochu jiného pohledu než dřív, protože teď už se na ně budu dívat jako asistent. A pak tam budou nějaké příspěvky nebo názory k taktice. Trenér už mě požádal, abych si připravil pár variant do našeho útoku i obrany.”

Pozměněný realizační tým čeká první společná akce už na konci února v podobě dvojzápasu s Bulharskem v kvalifikaci o mistrovství světa 2023.