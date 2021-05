„Tenis se tu bere spíš jako týmový sport a když k té týmové atmosféře přičuchnete, zjistíte, že je to něco úplně jiného. A je to skvělé. Propojení tréninků, zápasů a školy tu funguje výborně, vyhovuje mi to,“ říká Motl, jenž je původem z Prštic na Brněnsku.

Do Spojených států amerických se po maturitě dostal skrze agenturu Stipendia.cz, která studentům pomáhá s oslovením amerických univerzit, s přípravou na přijímací zkoušky či s bezproblémovým průběhem studia. „Komunikujeme se zahraničními trenéry a posíláme jim zápasová videa českých studentů, kteří mají o studium v zahraničí zájem. Po výběru univerzity pak pomáháme s přípravou na přijímací zkoušky, které se většinou skládají z angličtiny a matematiky,“ líčila zakladatelka agentury Markéta Mertová.

Motl je třetím rokem součástí univerzitního tenisového týmu, který v uplynulém týdnu vyhrál konferenční turnaj a spolu se čtyřiašedesáti nejlepšími americkými týmy postoupil do finálového klání. „Tenis je na univerzitě na skvělé úrovni, ale není to úroveň světových či mezinárodních turnajů. Trénuji každý den, někdy i dvakrát, rozdíl je ale v tom, že pracujeme všichni spolu. Jsme tým a podle toho nám kouč staví tréninky. Věnuje se nám i individuálně, ale jsme jedna rodina,“ podotýká třiadvacetiletý Motl.

S tenisem začínal v sedmi letech na domácím kurtu v Pršticích, o pět let později už se dostal do Tenisového klubu Sparta Praha, kde zůstal až do svého odchodu do Ameriky. „Znal jsem pár kluků, kteří do Ameriky odešli a dost si své rozhodnutí pochvalovali. Byla to asi jediná možnost, jak se u tenisu udržet a zároveň vystudovat vysokou školu. Učitelé jsou v kontaktu s trenéry a když ví, že jedeme na turnaj, jsou ochotni nám posunout termíny úkolů. Propojení tréninků, zápasů a školy funguje výborně,“ pochvaluje si Motl.

První semestr na floridské univerzitě má za sebou i softbalistka Eliška Stejskalová, kterou těší především odlišný přístup, než na jaký byla doposud zvyklá. „Ani jednou jsem od holek neslyšela, že by se jim nechtělo na trénink. Přijdou, odpracují si to a odejdou. Všechno bez řečí. U trenérů je zase vidět, jak je práce baví. Všemu opravdu rozumí a úroveň hraní je díky tomu úplně jinde, od ledna jsem se toho naučila strašně moc,“ pochvaluje si hráčka původem z Čebína.

Zatímco Motl zvažuje, že po dostudování v Americe zůstane a bude sbírat ještě trenérské zkušenosti, priority Stejskalové jsou odlišné. „Do Ameriky jsem odešla primárně za softballem, ten je tady nejlepší na světě. Čtyřleté studium tu ale nejspíš nedokončím, plánuji zůstat dva roky a pak se vrátit. V České republice mám rodinu, vztah a ty pro mě znamenají nejvíc, určitě se jim vrátím,“ usmívá se softbalistka Stejskalová.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ