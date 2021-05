Překonal Covid-19, postvirový syndrom a s minimální přípravou se probojoval až do finále turnaje profesionálního okruhu PSA v Praze. Squashista Martin Švec z klubu Viktoria Brno byl za svůj výkon odměněn především posunem do elitní stovky světového žebříčku. „Ulevilo se mi. Celou kariéru šlo o jeden z mých hlavních cílů,“ přiznává Švec, jenž už má před sebou jediného českého hráče, na sedmdesáté příčce figurujícího Daniela Mekbiba.

Je to už dva roky, co se přiblížil metě, squashoví fanoušci jej zaznamenali na 101. místě. „Stál jsem půl bodu od stovky, všichni okolo mě říkali, že v ní do měsíce budu. A já je takhle napínal,“ usmívá se Švec. Za tu dobu nastoupil do pěti duelů buď, anebo. Vždycky je prohrál smolně v koncovkách. „Už mě napadlo, že to snad nevyjde,“ neskrývá.

Novopečený světový hráč číslo 97 si svoje sny zkrátka plní pozvolně. Až páté finále na turnaji PSA přetavil ve vytoužený titul. Mezi prvním nezdarem v Kyjevě a Kapským Městem 2018 uběhly rovněž dva roky. „Nejspíš si na sebe vytvářím příliš velký tlak,“ přemítá. Proto se víc zaměřil na mentální část. „Squash je hlavně o hlavě,“ uvědomuje si vyhlášený perfekcionista.

Horší přípravu na pražský turnaj mít nemohl. V pondělí 2. listopadu ulehl do postele. Testy byly neúprosné – Covid-19. „Nepříjemná zkušenost. Měl jsem těžší průběh, ale ne nesnesitelný. V podstatě jsem byl tři týdny nemocný,“ líčí Švec. Ještě větší problémy nastaly ve chvíli, kdy se chtěl vrátit ke squashi. Trpěl totiž postvirovým syndromem. „Kdykoli jsem šel do zátěže, byl jsem okamžitě vyřízený, motala se mi hlava,“ vypočítává.

BEZ OČEKÁVÁNÍ

Trvalo to téměř do konce března a turnaj startoval v polovině dubna. „Neměl jsem žádná očekávání. Tlak ze mě úplně spadl. Do Prahy jsem jel s tím, že si turnaj užiji,“ vypravuje šestadvacetiletý borec, jenž postupně vyřadil Němce Schwarzera, Čecha Uherku a Rakušana Rehmana – mimochodem 89. hráče světa. Až ve finále se musel sklonit před Angličanem Downerem jemuž podlehl 1:3 na sety. „Byl jsem spokojený. Největší radost jsem cítil přímo na kurtu po postupu do finále,“ povídá.

Po akci tušil, že by měl mít dostatek bodů na průnik do stovky. „Trochu jsem se bál, jestli mě nepřeskočí nějaký konkurent zezadu. O jejich turnajích jsem přehled neměl,“ říká Švec. Poté co zjistil, čeho dosáhl, zůstal překvapivě klidný. „Čekal jsem, že budu mít větší radost, až to vyjde,“ nechápe. Takovou má zkrátka povahu – stále hledí kupředu. „Vždycky chci víc, ale dávat si teď cíle ohledně postupu v žebříčku je složité. Turnajů je málo, konají se v bublině a maximálně pro hráče první padesátky,“ podotýká.

Ten další je však v dohledu – 19. května se uskuteční akce v Praze. Organizátoři obdrželi potřebná povolení. Navíc půjde o turnaj nižší kategorie, kterého se účastní také squashistky. „Bylo by příjemné zase hrát. Pro mě nebo pro Dana by to v žebříčku zas až tolik neřešilo,“ míní squashový profesionál toho času s minimální možností výdělku. „Hráči mé úrovně se živí hlavně v zahraničních ligách. Ty si teď nezahrajeme, jelikož téměř všechny státy po nás chtějí čtrnáctidenní karanténu bez ohledu na testy,“ líčí Švec, jenž je vděčný za podporu České asociaci squashe, klubu Viktoria i sponzorům. „Úspory jsem měl, ale už se tenčí,“ dodává.

JIŘÍ UHLÍŘ