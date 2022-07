Bude to pro něj jihoamerická mise. Českého squashistu totiž na Světových hrách čeká v prvním kole Argentinec Jeremias Azana. A pokud uspěje, nastoupí na nasazenou dvojku Miguela Rodrigueze, šestnáctého hráče světového žebříčku PSA z Kolumbie. Ve své zemi je za hvězdu. „V prvním kole jsem favoritem, v tom druhém to bude složité, ale určitě se pokusím překvapit a uspět,“ vyhlásil Švec, který je v současné době nejlepším českým hráčem na světovém žebříčku, když drží 84. místo.

Sám si uvědomuje, že Světové hry jsou olympiádou pro neolympijské sporty. Stále si moc dobře vzpomíná, jak v roce 2019 finalizovala kampaň o tom, aby se squash stal součástí programu olympiády v Paříži v roce 2024. Vše vypadalo nadějně. Squash podporovala tenisová legenda Roger Federer. Jenže se to nakonec nepovedlo a místo tohoto atraktivního raketového sportu byl vybrán breakedance.

„Pořád jsem z toho zklamaný, že se OH nepovedly. Je ale fajn, že se dá náš sport dělat profesionálně i bez olympiády. I když s ní by to bylo jednodušší – peněz od státu a sponzorů by bylo víc. Ale není to konec světa,“ dodal Švec, který o víkendu relaxoval na formuli 1 v Rakousku. Nejdražší závodní vozy viděl na živo poprvé. „A je to pecka, když kolem vás takový stroj projede. Je úžasné sledovat, když ze 300kilometrové rychlosti zabrzdí na pár metrech těsně před zatáčkou,“ pochvaloval si Švec, který fandí Ferrari.

JIŘÍ UHLÍŘ