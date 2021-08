Juniorský šampionát se do Česka vrací po dlouhých osmnácti letech.

„Domácí mistrovství světa je pro nás velký svátek a jsem moc rád, že přes všechny potíže a nucený odklad ve středu startujeme. Chtěl bych poděkovat všem partnerům, Jihomoravskému kraji a městu Brnu za jejich podporu, organizátorům za úsilí a energii, které do uspořádání této akce dávají. Samozřejmě nesmím zapomenout na dobrovolníky, bez jejichž pomoci bychom tak velkou akci nezorganizovali tak hladce. Rád bych také pozval všechny fanoušky, věřím, že šampionát nabídne skvělou atmosféru a bude přínosem nejen pro florbal, ale také pro celý český sport," říká prezident Českého florbalu Daniel Novák.

Nominace reprezentace juniorů



Brankáři: Karel Hodík (Florbal Chodov), Tomáš Jurco (Tatran Střešovice). Obránci: Matyáš Bachmaier (Kanonýři Kladno), Martin Čermák, Bohumil Piskáček (oba Tatran Střešovice), Ondřej Kawulok (Florbal Ústí), Jan Malič (FbŠ Bohemians), Lukáš Punčochář (Florbal Mladá Boleslav). Útočníci: Matouš Burian, Tomáš Hanák (oba Black Angels), Matěj Čermák, Martin Dolejš (oba Sparta Praha), Filip Forman (FbŠ Bohemians), Matěj Havlas, Vojtěch Klápa, Ondřej Papoušek (vš. Tatran Střešovice), Adam Hemerka, Matěj Pěnička (oba Florbal Mladá Boleslav), Petr Majer (Florbal Chodov), Šimon Stránský (FBC Liberec).

V jiných velkých městech republiky, Praze i Ostravě, se už velké akce konaly, ale také v Brně je florbal velmi oblíbený, což se ukázalo třeba při šampionátu juniorek v roce 2013. Zdejší fanoušci pak už v minulosti mnohokrát potvrdili, že když na to přijde, umí být nejlepší v republice.

„Brno je město florbalu zaslíbené!" prohlásila brněnská primátorka Markéta Vaňková. Doplnila, že ve městě funguje několik úspěšných oddílů a stále ještě relativně mladý sport má v Brně velmi slušné zázemí. "A juniorské mistrovství světa, která navazuje na ženský šampionát v roce 2013, to jenom potvrzuje. Městské haly Vodova jsou navíc skvělým místem pro tyto akce. Jsme na tento areál hrdí a neustále ho vylepšujeme,“ dodala Vaňková.

Také hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, který přislíbil svou účast na zahajovacím ceremoniálu, je přesvědčen, že florbal je v kraji jedním z těch sportů, které lidé opravdu dělají srdcem. I on tak kdysi začínal.

"Že se mistrovství světa juniorů v Brně opravdu koná, je skvělá zpráva nejen pro všechny jeho fanoušky, ale také pro ty z nás, kteří jsme s florbalem začínali ve školních tělocvičnách. Věřím, že uvidíme špičkový florbal a zápasy, které nám tento sport předvedou v té nejdokonalejší podobě,“ řekl Grolich.

Základní skupiny juniorského šampionátu budou rozehrány ve středu 25. srpna a vítěz bude známý v neděli. Hrát se bude v obou arénách Městských hal Vodova v Brně. V té větší se budou odehrávat boje v elitních skupinách A (ČR) a B, v menší hale pak proběhnou bitvy skupin C a D.

Vstupenky jsou stále k dispozici a lze je zakoupit i on-line, takže stále máte možnost přijít české juniory podpořit. Vstup do dějiště juniorského šampionátu bude podléhat platným hygienickým opatřením. Přímo na místě bude možnost se nechat otestovat. Kompletní přehled podmínek včetně odkazů na rezervační formulář je k nalezení na webu Českého florbalu.

Obhajoba zlata? Kluci píšou svůj vlastní příběh, říká Berka

Češi vstupují do turnaje poprvé v historii v pozici obhájce světového prvenství. Historický úspěch z Halifaxu pamatují v současném výběru kapitán Filip Forman a Matěj Havlas. „Tým je naprosto odlišný a zkušenost vyhrát zlato je nepřenositelná. Nedá se někomu říct, takto jsme to udělali, vy to udělejte stejně a uspějete. Nikdy to nedopadne stejně,“ ví trenér Jaroslav Berka.

„Řekněme, že je to závazek vůči veřejnosti a florbalové komunitě, tomu se neubráníme. Nicméně pro tyto kluky, pokud vyhrají zlaté medaile, to nebude obhajoba. Oni si tvoří svůj příběh a musí si tu zkušenost teď zažít a vydobýt po svém,“ dodává český lodivod, který nepochyboval, že turnaj po jarním odkladu proběhne.

Berka charakterizuje mužstvo jako tým plný individuálně velmi schopných hráčů. „Každý z nich má spoustu florbalových schopností na špičkové úrovni a jsou lídry svých klubů. Teď je na nás, na realizačním týmu, využít těchto předpokladů pro maximální výkon kolektivu, poskládat družstvo a využít přednosti hráčů takovým způsobem, aby je prodali,“ popisuje 33letý kouč.

Obdobně to vidí i kapitán českého výběru Filip Forman. „Florbal všichni hrát umíme, takže to bude o tom, jak si to nastavíme v hlavě. Bude to domácí mistrovství, bude tam hodně lidí a bude na nás velký tlak. Musíme to ustát,“ říká útočník pražských Bohemians, který se těší na solidní diváckou podporu.

Češi začnou skupinu pro Finsku, cílem je hrát o medaile

Program začne národní tým ve středu proti Finsku. „Máme jim co vracet. Co si pamatuji i z předchozích cyklů, tak dlouhá léta jsme nad nimi neuhráli vítězství, zdali vůbec někdy. Je to pro nás výzva,“ říká Berka.

Češi opravdu mají se skandinávským soupeřem nevyřízené účty. V posledním vzájemném utkání, které se hrálo před koronavirovou odmlkou, skončilo vysokým triumfem Finů. Hráči na to ale vůbec nemyslí. „Ten zápas, co se udál na Turnaji tří zemí ve Švýcarsku, je už dávno zapomenutý a v Brně nastoupí úplně jiný tým,“ ujišťuje Forman.

Druhým soupeřem bude ve federálním derby Slovensko a skupinu zakončí lvíčata proti Lotyšsku.

Kapitán Filip Forman je rád, že se velká akce neobejde bez fanoušků v hledišti. Na co by je nalákal? „Na atraktivní juniorský florbal, který je trochu méně opatrný, než ten dospělý. Bude to zábavné a bude padat hodně gólů. Budou tam skvělí hráči, kteří se v budoucnu prosadí i v mužském florbale.“

Velkou motivaci uspět bude mít i brněnský odchovanec Adam Hemerka, který věří, že brněnští fanoušci potvrdí svou pověst. „Podporu budeme potřebovat. O brněnských fanoušcích se říká, že jsou jedni z nejlepších, ne-li úplně nejlepší, je tam skvělá atmosféra na každém sportu, tak doufám, že si najdou cestu i na MS ve florbale a budeme mít za zády pořádný kotel,“ věří.