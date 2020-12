Do země helvétského kříže se přesunula víc jak měsíc před startem sezony. „Bylo pro mě důležité poznat nový tým s dostatečným předstihem. Od první chvíle se ke mně všichni chovají přátelsky, takže se cítím skoro jako doma,“ pochvaluje si rodačka z Blanska.

Přestože do týmu nováčka nejvyšší soutěže z městečka Rüti přibylo před startem aktuálního ročníku několik nových tváří, kabina funguje bez problému. „Myslím, že tomu napomohlo několik týmových akcí před začátkem sezony, včetně vítání nováčků. Nemůžu říct, že by celou dobu bylo všechno stoprocentní, přeci jen jsme dívčí kolektiv. Po pár zbytečných porážkách to trochu skřípalo, ale rychle jsme to překonaly,“ těší Bachratou.

Se spoluhráčkami komunikuje v angličtině, zároveň se učí německy. „Angličtina je bez problémů. Holky jsou rády, že ji díky mně můžou aktivně používat. Když nějaké slovíčko vypadne, legračními popisy se k němu dostaneme. Němčina je pro mě pořád trošku oříšek. Před odjezdem jsem měla několik lekcí doma a teď ji piluju tady. Pomalu se do toho dostávám a snažím se ji aktivně používat,“ přibližuje.

Dres nového klubu dosud oblékla v sedmi soutěžních zápasech, od poloviny října je totiž švýcarská nejvyšší soutěž přerušena kvůli pandemii koronaviru. „Na hřišti jsem před přerušením dostala spoustu prostoru. Hrála jsem přesilovky i oslabení, čehož si moc cením. Zatím se mi bohužel nepovedlo připsat gól nebo asistenci, ale jednou mě vyhlásili nejužitečnější hráčkou utkání. Věřím, že nulovou hranici prolomím ve druhé polovině sezony,“ přeje si zkušená defenzivní hráčka.

Přestože je liga pozastavená, s týmovými parťačkami může aspoň trénovat. „Protože hrajeme nejvyšší soutěž, jsme podle švýcarských pravidel považovány za profesionální sportovkyně. Omezení tréninků se nás díky tomu nedotklo. Trenéři při přerušení soutěže zapojili víc kondičních částí, intervalové běhy před tréninkem a silová cvičení,“ popisuje bývalá brněnská opora.

Její denní režim se točí okolo práce a tréninků. „Pracuju v pizzerii jako kurýr, takže mám odpolední směny přes oběd a když zrovna nemáme tréninky, tak pracuju i večer. Ježdění si zpříjemňuju poslechem podcastů nebo procvičováním němčiny,“ povídá studentka magisterského oboru Management sport na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Na tréninky do Rüti dojíždí z nedalekého města Rapperswil-Jona, kde bydlí. „Zajímavost je, že za Rapperswil hraje český hokejista Roman Červenka. Bohužel jsme se před zavedením zápasů bez diváků na hokej nedostali. Taky si tady staví sídlo tenista Roger Federer, ale zatím je to jen staveniště,“ směje se vytáhlá florbalistka.

Obnovení švýcarské nejvyšší soutěže je naplánováno na druhý lednový víkend, na Vánoce se tak stihne podívat domů za rodinou. „Uvidíme, jestli se soutěž opravdu rozjede. Pokud ano, tak budeme hrát ve změněném systému. Na začátku odehrají všechny týmy jedno kolo a následně se soutěž rozdělí na dvě pětice, které budou hrát proti sobě. Pak je v plánu klasické play-off a play-down,“ vysvětluje.

Riders jsou momentálně coby nováček soutěže s bilancí jedné výhry a šesti porážek poslední a po Novém roce zabojují o vylepšení umístění. „Pozici nováčka soutěže znám z Bulldogs. Snažila jsem se holkám po nevydařených zápasech předat to, co mě naučil brněnský trenér Ruda Škubal. Tedy že obrana vyhrává zápasy,“ dodává Bachratá.