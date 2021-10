Kontinentální šampionát hostí letos stejná dráha. „Tehdejší bronz je poslední medaile, kterou jsem obdržel. Grenchen mám rád, dráha je pěkná, prostředí působí tak domácky, je tady dřevěný strop, skvělá atmosféra a rád se sem vracím,“ potvrdil Wagner přímo z dějiště šampionátu.

Tentokrát se v pevném kilometru probojoval do finále, kde skončil výkonem 1:01,337 minut osmý, což je dosud nejlepší individuální výsledek českých sprinterů ve Švýcarsku. „Ve finále jsem chtěl zrychlit, kdybych byl do pátého místa, jsem spokojený, bohužel jsem to už v nohách neměl,“ uvedl.

V kvalifikaci se ovšem blýskl časem 1:00,833. „To je můj osobák v normální nadmořské výšce. Český rekord 59,8 mám z mexického Aguascalientes, ale tam je dráha někde jinde. Čas v Grenchenu mě překvapil, protože naše sezona byla trochu jiná než standardní, neměli jsme čas pořádně trénovat, furt nám rušili svěťáky, formu jsme pořád odkládali,“ uvažoval rodák ze Zábřehu.

Wagner prožil v posledních letech těžké období. V roce 2017 si ošklivě poranil koleno a téměř rok se zotavoval. Když se vracel do bývalé výkonnosti, zasáhla svět koronavirová pandemie. Nemoc Covid-19 ho před rokem připravila také o mistrovství Evropy v bulharském Plovdivu. „Měli jsme s Jirkou Janoškem covid jako jedni z prvních a návrat byl složitý. Moc se nevědělo, co to s námi udělá, podstoupili jsme strašně moc testů. Když jsem se zase vrátil k plnému tréninku, zrušili nám nebo posunuli svěťáky. Příprava byla náročnější, moc jsme nezávodili kromě Grand Prix v Prostějově a mistrovství republiky, ale podmínky byly pro všechny stejné,“ uznal osmadvacetiletý dráhař.

Už za čtrnáct dnů čeká dráhové cyklisty mistrovství světa ve francouzském Roubaix, kde Wagner pojede opět pevný kilometr a týmový sprint. „Donedávna jsme sezony měli rozdělené tak, že v tomto čase končila letní mistrovstvím Evropy, následovaly světové poháry a mistrovství světa bylo na přelomu února a března. Myslím, že je fajn závodit takhle po sobě, aspoň jsme se rozjezdili na dřevě,“ podotkl.

Ve Švýcarsku si ještě před šampionátem stihli reprezentanti prohlédnout okolí Grenchenu. „Viděli jsme krásné vodopády, Alpy, bylo to příjemné zpestření. Švýcarská příroda je nádherná, dalo by se tam klidně cestovat týden a člověk by toho neměl dost, ale čekali nás závody, takže jsme toho moc nenachodili a místa projeli autem,“ doplnil Wagner.

V sobotu ještě zasáhnou do evropského šampionátu jeho týmoví parťáci Martin Čechman, Tomáš Bábek a Veronika Jaborníková v keirinu.