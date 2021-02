Pro Albrechta půjde o obrovskou šanci upoutat pozornost. „Je to pro mě velká výzva a čest utkat se s takovou legendou. Stále nevím, proč si vybral zrovna mě a co může přijít po zápase. Co se stane, když třeba doboxuju celý zápas? To jsou věci, na které se promotéři dívají, a zápas s Lukášem bude v Evropě vidět,“ prohlásil člen oddílu Boxing Talent Brno.

Proti němu se postaví dvaačtyřicetiletý mistr světa Konečný. „Nikdo netušil, že se bude vracet. Pavel se chystá na životní zápas, je to pro nás velká šance. Moc nesouhlasím, když se o Lukášovi říká, že byl v důchodu. Pokud někdo v jeho věku běhá maratony a sjede Jizerskou padesátku, není to žádný důchod. V českém boxu je stále špička,“ uvedl boxer a Albrechtův kouč Milan Procházka.

Nyní tak svěřence driluje na nadcházející střet. „Soupeře dokonale znám. Byl jsem s ním v reprezentaci a vyrůstali jsme v jednom klubu. Byl odmalička můj vzor. V tréninku se soustředíme na to, jak boxuje. Podle toho měníme styl a snažíme se Pavlovi najít typově podobné soupeře. Je pro mě těžký oříšek, co z toho vzejde. Nevěřím, že by si Lukáš šel jen zapinkat,“ doplnil.

MÁ PÁS ŠAMPIONA

Albrecht do ringu vkročí z pozice mistra republiky v super střední váze do 76 kilogramů. Šampionský pás si zajistil loni na podzim. „Jsem za to šťastný, ale nemyslím si, jak jsem najednou největší zabiják. Makáme dál, chceme se zlepšovat a cílit dopředu. Je to součást cesty. Naučil jsem se být pokorný, mít respekt a úctu. Trenér mi říká, ať vždy stojím nohama na zemi,“ zdůraznil devětadvacetiletý boxer.

Do profesionálního ringu vkročil poprvé před dvěma lety. Na začátku to na velkou kariéru nevypadalo. „Boxoval jsem pár let od čtrnácti, pak se na to vykašlal. Začal jsem bušit, brát kreatiny a tyhle blbosti. Sypal jsem a nakonec vážil téměř sto kilo. V amatérech jsem měl asi dva zápasy, jeden prohrál a v dalším mě vyloučili. Zkrátka neuměl jsem to,“ popsal bojovník, který trénuje i v Jetsaam Gymu Brno.

Nahoru mu shodou okolností pomohl i Konečný. „První zápas mi zařídil právě Lukáš. Jednu dobu jsem pracoval kousek od Ústí a volal mu, že chci trénovat, ne se flákat. Scházeli jsme se třeba jednou týdně a já do něj hustil, že chci mezi profíky. Říkal mi, že by to šlo, ale vypadám jako prase a potřebuju zhubnout na svou výšku. Zažehl ve mně jiskru, že když do určité doby budu mít tolik a tolik kilo, můžu na profi zápas. Makal jsem, zápas se uskutečnil, pogratuloval mi a za měsíc už jsem boxoval v zahraničí,“ zavzpomínal.

Nyní má mezi profesionály bilanci šest vítězství, osm proher a vyhlíží, kam jej posune souboj s bývalým šampionem. „Řekněme si na rovinu, málokdo se s ním dostane do ringu. Když s takovým boxerem zvládnete zápas, v žebříčku vás to posune. Vše, co bude dál, závisí na tomto souboji,“ uzavřel brněnský rodák Albrecht.

JAROSLAV GALBA