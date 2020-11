Měsíční zápasový půst je u konce. Volejbalistky brněnských Šelem zamířily v Poháru CEV do Kosova, kde po měsíční pauze sehrají proti týmu KV Drita dvě utkání. Tréninková pauza ovšem zapříčinila, že ani hráčky nevědí, s jakou formou nastoupí. A velkou neznámou jsou i soupeřky.

Extraligové volejbalistky týmu VK Šelmy Brno v hale Vizura Sports Center v Bělehradu absolvovaly s trenérem Ondřejem Boulou hrací trénink. | Foto: VK Šelmy Brno

K míči se Šelmy dostaly kvůli vládním protikoronavirovým opatřením teprve minulý týden. V uplynulém měsíci tak trénovaly především fyzičku, která jim ovšem kontakt s balonem nahradí jen těžko. „Když si měsíc nemůžete sáhnout na míč, začínáte pak téměř od nuly, i když už máte něco za sebou. Chceme hrát co nejlepší volejbal a alespoň zhruba zjistit, jak na tom jsme. To nám může pomoct i do extraligy,“ vysvětluje smečařka Simona Janečková.