Pardubičtí zahájili stejně jako v otevíracím zápase série. Rychle se ujali vedení 5:0 a posléze 8:2. Domácí se sice otočili skóre na 14:13, ale to byl na dlouhou dobu jejich poslední plus. Na druhé straně však pokračoval v osobní krasojízdě Šafarčík, který třinácti body za devět minut posunul svůj tým do stavu 25:18. To nejlepší á la Beksa mělo však ještě přijít.

Zkraje druhé půle hosté poprvé odzátkovali dvojciferné vedení a v patnácté minutě se „uložili“ na šestnáctibodový polštář. Jako by však na něm usnuli, protože bojovníci od Špilberku zaveleli k mohutné ofenzivě. Vytáhli svoji obranu, přidali na agresivitě a prakticky za dvě minuty upletli šňůru 12:0. Vzápětí snížili na rozdíl jediného koše 48:50. Do kabin šli Pardubičtí v černých číslech, ale k dobru měli jen čtyři body. A co to v basketbale znamená… „Těžký zápas, nechali jsme Pardubice se chytit v úvodu, za poločas jsme dostali přes padesát bodů, nemohli jsme se dostat k lehkým střelám. Ukázali jsme charakter a bojovali, stáhli jsme manko už do poločasu. Jsem moc rád, že zapojujeme i mladé kluky, Křivánka nebo Dáňu. Teď jedeme do Pardubic, kde nás nečeká nic lehkého, ale věřím, že jsme schopni to tam urvat," sdělil rozehrávač Basketu Brno Viktor Půlpán.

Vstup do druhého poločasu, respektive první střela, vyšla hostům, kteří poskočili na 57:50. Zlomový okamžik utkání zosnovali domácí. Jedenácti body v kuse překlopili vedení na svou stranu. Vrátili se definitivně do utkání a přestože se Beksa vrátila z pětibodového manka do mírného plusu, už si druhou výhru vytrhnout z rukou nenechali. „Hráli lépe než v prvním utkání, ale trápí nás obrana. Nemůžeme vyhrát, když dostaneme 98 bodů. To bude náš úkol do domácích zápasů, pak můžeme pomýšlet na vítězství," vytušil pardubický kapitán Kamil Švrdlík.

V závěrečném kvartálu si Brno udržovalo mírný náskok, na který vždy, když se Pardubice přiblížily, okamžitě odpovědělo. Do role kata se pasoval expardubický Půlpán, kterému sekundoval Bálint. Pět minut před koncem domácí vedli po třech bleskových trojkách už o dvanáct bodů 90:78. „Jsme rádi za vítězství, díky fanouškům za podporu. Každý zápas je důležitý, ubránili jsme vlastní palubovku a je to pro nás velké momentum, že jsme to zvládli. Změnili jsme obranu, z osobní do zónové, a ta nás vrátila do zápasu. Druhý poločas už jsme odehráli v lepším rytmu, táhne nás naše druhá pětka. Teď musíme zregenerovat a zanalyzovat naši obranu v prvních patnácti minutách," uvedl brněnský trenér Lubomír Růžička.

Ve zbytku střetnutí dělala Beksa, co mohla, ale stačilo to pouze na poloviční prohru. Tedy o šest. Třetí utkání se hraje v úterý od půl šesté večer v pardubické hale Dašická. „Měli jsme dobrý první poločas, škoda posledních pěti minut. Brno hrálo na hranici agresivity a faulů, ale dokážeme se na to adaptovat a uvidíme, jak to dopadne v úterý," vzhlížel k další bitvě Dino Repeša, trenér BK Pardubice.

Kooperativa NBL - 2. čtvrtfinále play-off

Basket Brno - BK Pardubice 98:92 (23:27, 50:54, 74:73). Body: Půlpán 21, Krakovič 16, Mishula 16, Djuričič 15, Bálint 11, Körner 8, Marko 6, Puršl 5 - Vyoral 26, Šafarčík 21, Švrdlík 14, Walton 12, Pekárek 9, Svoboda a Vrankovič po 3, Shundel a Vučkovič po 2. Rozhodčí: Blahout, Kapaňa, Kec. Fauly: 29:24. Trestné hody: 33/26 – 34/27. Trojky: 12:7. Doskoky: 35:46. Diváci: 526. První zápas: 89:84. Stav série: 2:0.