V sobotním závodě využil chyby vedoucího muže zónového mistrovství FIA CEZ Tomáše Pekaře, který ovládl úvodní podnik na Hungaroringu, a poprvé v kariéře se postavil na nejvyšší stupeň. „Start byl z mého pohledu spíš průměrný, ale přede mnou chyboval Milovič a já se dostal na druhé místo. Potom Tomáš Pekař udělal podobnou chybu a já se posunul na první pozici. Pak už jen stačilo jet bez chyb. Je to pro mě nejcennější vítězství v kariéře,“ rozplýval se v cíli Makeš, jenž řídí vůz Cupra Leon.

Jako vítěz prvního dne rozhodoval o tom, kolik míst se na startu otočí pro nedělní závod. Vylosoval devítku, takže vyrážel až z této pozice. Předjel šest soupeřů a skončil třetí. „Ve warm up se mi podařilo spálit spojku, takže jsem nemohl pořádně odstartovat. Kvůli tomu mi pak trvalo dlouho se probojovat dopředu. Nebýt té spojky, možná jsme mohli být druzí, ale rozhodně nelituju. Skvěle jsem si zazávodil a ze soubojů si nesu i hodně zkušeností,“ popsal Makeš.

Vyhoupl se na druhé místo průběžného pořadí, na Pekaře ztrácí šestnáct bodů. Další podnik TCR Eastern Europe se jede v polské Poznani za pět týdnů. „Michal poprvé v kariéře vyhrál, takže bych řekl, že jdeme správným směrem jak jezdecky, tak s autem. Už na Hungaroringu jsme se přesvědčili, že jsme schopní jet na špici, což jsme teď potvrdili,“ liboval si manažer brněnské stáje Jiří Mičánek junior.

Makeš patří v devatenácti letech mezi nejmladší jezdce ve východoevropské sérii. „Máme juniorský tým pro TCR a pak velké chlapy v Lamborghini. Makeše de facto vychováváme, aby mezi ně plynule přešel,“ připomněl manažer, že jeho vozy Huracán závodí také v prestižní sérii Lamborghini Super Trofeo Europe.

PŘÍPRAVA PRO LAMBORGHINI

Série TCR pro něj slouží jako vhodná příprava. „Je to hezká série, auta vyrovnaná, vysoká konkurence, proto se jí účastníme. Michal je v devatenácti jeden z nejmladších, ale už poráží zkušenější, což je fajn,“ líčil Mičánek junior.

Makeš v úvodu sezony plní plán svého manažera, aby se celkově umístil v nejlepší trojce. „Zatím mu nemám co vytknout. Připravuje se dobře po fyzické stránce, na simulátoru i při testování, což výsledky na závodech potvrzují. Je dravý, jde do soubojů, chce být prostě co nejlepší, i když ne za každou cenu,“ sdělil Mičánek.

V seriálu TCR se potkávají spíš mladší závodníci, možná právě proto není na okruzích nouze o těsné kontakty. „Drajv je potřeba. Už na Hungaroringu jsme zjistili, že jde o kontaktní sport, auto bylo doťukané ze všech stran. Série je vyrovnaná a vozy vedle sebe jezdí tak blízko, až si občas dají pusu. Jsou potřeba ostré lokty, jezdci se ale musejí chovat korektně. Auta do sebe nesmí vrážet, jinak přijde penalizace,“ řekl manažer.

Poslední květnový víkend pokračuje na okruhu Paula Ricarda ve Francii dvanáctý ročník evropské série Lamborghini Super Trofeo. Před měsícem při úvodním podniku v italské Monze skončil tandem Josef Záruba, Bronislav Formánek v kategorii spojující profesionály a amatéry nejprve na páté a druhý den na čtvrté příčce. „Byl bych rád, kdyby pravidelně bodovali, tedy jezdili do sedmého místa celkově a skončili na bedně ve třídě Pro-AM,“ prohlásil Mičánek.