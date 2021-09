Tam o něj projevil zájem jeden z nejslavnějších klubů v Evropě. „Od mého odchodu nebylo daleko, Barcelona mi nabídla smlouvu, ale ještě rok nebo dva, kdy budu maturovat, zůstanu v Brně,“ řekl sedmnáctiletý odchovanec blanenského basketbalu.

Vedení klubu z Katalánska před křídelníka Basketu položilo na stůl kontrakt na tři roky s možností ho pak o další dva prodloužit. „V Barceloně by mi zajistili, že bych hrál první rok za mládež ve své kategorii a druhý bych šel do jejího B týmu. To by mi ale nezajistilo posun do jiných celků nebo postup v mé kariéře, proto jsem se rozhodl pokračovat v Brně. Tady už vím, jak trenér Růžička (kouč Basketu Lubomír Růžička – pozn. red.) přemýšlí, že mi určitě dá šanci a budu se moct rozvíjet,“ vysvětlil 204 centimetrů vysoký hráč.

I když ve slavné akademii La Masia nezůstal, s jejím prostředím se zblízka seznámil. „Zázemí v Barceloně se bohužel zatím nedá porovnat s tím naším. Nedokážu ho ani moc popsat slovy. Je to jedna velká budova, kde je propojený celý klub. Nejen basketbalisti, ale i fotbalisti. Jde spíš o takový internát, obrovskou školu, která produkuje skvělé talenty,“ líčil Nečas.

V ní na zdech prý visí i plakáty nejznámějších studentů, mezi které patří sportovní hvězdy Lionel Messi nebo Xavi Hernández. „Dřív jsem fotbal hrával, tak jsem se o Barcelonu zajímal, teď ji ale sleduju především v basketbale. Její mládežnické týmy jsem viděl i na euroligových turnajích a líbí se mi hlavně její filozofie,“ zmínil mládežnický reprezentant.

Ten si získal pozornost skautů z evropských velkoklubů letos v březnu na mládežnickém eurocupovém turnaji v tureckém Istanbulu, kde se objevil jako kapitán brněnského týmu Next Generation.

Na konci akce pak převzal cenu pro hráče nejlepší pětky turnaje. „Někteří skauti mě kontaktovali přes sociální sítě i osobně v Istanbulu a řekli mi, že kdybych něco potřeboval, můžu se jim ozvat,“ prozradil tehdy Nečas.

Přestože na mezinárodním turnaji byl členem mládežnického kádru, patří už i mezi výrazné tváře ambiciózního brněnského týmu v nejvyšší české soutěži. V ní debutoval Nečas v patnácti letech, v minulé sezoně odehrál devětadvacet zápasů. Z toho devět jich zaznamenal v play-off.

A ve vyřazovací části si navíc nevedl vůbec špatně. V průměru si připsal 21,3 minuty a 7,7 bodu na duel. „Zápasy tady rozhoduje sedmnáctiletý frajer. To jméno si zapamatujte,“ prohlásil kouč Růžička po postupu do semifinále play-off.