Do pořadu se dostal trochu náhodou. Při jednom tréninku v Praze s bývalou taneční partnerkou si jej všiml Jan Onder, který vybírá tanečníky do StarDance. Pozval ho na casting a týden nato už se Kohout dozvěděl, že ho vybrali.

V polovině července se pustil do přípravy na natáčení, které odstartovalo druhý říjnový víkend. „Nora neměla moc času trénovat, stíhali jsme od pondělí do pátku dopoledne vždy maximálně čtyři hodiny. Nachystali jsme si čtyři tance, víc než pět nejde. Když ostatní postupovali dál, byli na parketě i dvanáct hodin denně,“ líčil brněnský rodák.

První večer tancovali jive, to se ještě ze soutěže nevypadávalo. O týden později vystoupili s tangem, víc už toho nestihli. „Od začátku jsme měli rozvrh tanců, které nás každý večer čekají. Myslím, že tango nám docela sedlo, předvedli jsme, co jsme mohli,“ hodnotil vystoupení dvojnásobný finalista mistrovství republiky ve standardních tancích.

Fridrichová už před startem soutěže přiznala, že jí tanec není příliš blízký. „Všeobecně jdu do každé nové příležitosti, co se mi nabídne. Tancovat moc neumím, protože jsem v tanečních poměrně lajdačila. Účast ve StarDance mi tedy přijde jako šance to dohnat a ve svých dvaačtyřiceti letech napravit napáchané škody,“ povídala před začátkem.

Kohout za tři měsíce její umění výrazně pozvedl, přestože neměli tolik prostoru na tréninky. „Sice nepatřila k nejšikovnějším v soutěži, ale když jsem jí k tomu dokopal, bavilo ji tančit. Jenže při tréninku měla třeba dvanáct pracovních hovorů, takže nic moc nestihnete. K tomu jsme natáčeli všelijaké medailonky, což taky zdržuje,“ popsal Kohout.

Dopředu vytvářel taneční choreografii, kterou potom při tréninku upravoval. „Ze začátku jsem postavil variaci a pak zjistil, že je strašně těžká, takže jsme ji zjednodušili. Něco si namyslíte, jenže realita je někde jinde. Musíte odhadnout úroveň, někteří lidé všechno nezvládnou, podle toho poskládáte výsledný tanec,“ vysvětlil dvojnásobný mistr republiky v salse.

Často zasahoval spíš kvůli vyššímu estetickému dojmu. „Důležité je, aby člověk u tance dobře vypadal. Může se naučit kroky, ale když u toho působí legračně, musíte zvolit něco vhodnějšího. Je to alchymie. Noře trochu chyběla koordinace a ladnost pohybu,“ podotkl Kohout.

U začátečníků bývá snazší učení standardních tanců. „Pro holky je jednodušší, že jsou celou dobu v rámu. V latině se držíte za ruku nebo vůbec nedržíte, o to je to náročnější,“ vysvětlil.

Když se postavil na televizní taneční parket, nervozita jej nesvazovala, přece jen si zvykl z účastí na světových šampionátech. „Vnímal jsem pouze diváky v sále. Nepřemýšlel jsem nad tím, že mě pak vidí milion lidí u televize,“ sdělil. Zpětně pak vystoupení sledoval. „Něco si tam každý najde, ale v pohodě,“ usmál se.

Při natáčení jej zaskočilo především velké množství zkoušek. „Nebylo jich tolik kvůli nám, abychom to zvládli, ale kvůli štábu. Snímalo nás asi šestnáct kamer a režisér si potřeboval rozvrhnout, co a kdy bude jaká brát,“ přiblížil.

Na sobotní přímý přenos se vždy takhle připravovali už od čtvrtka. „Jeli jsme to pořád dokola, což bylo dost náročné. V sobotu jsme měli nejprve projížděčku, pak generálku a přímý přenos, takže jsme třikrát prošli celý program, což jsou pokaždé tři hodiny v pohotovosti, nemůžete si nikam odskočit,“ zmínil.

Vítězem desáté řady se stali Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička. „Spolu s Matoušem Rumlem s Natkou Otáhalovou to byly jednoznačně nejlepší dvojice, tam už hrály roli hlavně sympatie diváků. Asi nás víc přálo vítězství Veronice s Dominikem,“ řekl Kohout.

Účast v soutěži si užil, ovšem o peněžním výdělku se mluvit nedá. „Když tanec učím a mám normální zaměstnání, vydělám si víc,“ doplnil Kohout, který od února vyřizuje dotace na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy.

Jan Kohout

• 34 let

• pochází z Brna

• tancoval ve škole Starlet Brno, později přejmenované na Infinity Dance Team

• dvojnásobný mistr ČR v salse, vicemistr ČR v show dance ve standardních tancích, dvakrát finalista mistrovství ČR ve standardních tancích, semifinalista mistrovství světa v show dance a formacích