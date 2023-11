Petr Švancara v Survivoru, Claude Lhotecký v Love Island a nyní Tarik Lukšija v show Big Brother. Brněnští fotbalisté jsou v poslední době ceněným artiklem tvůrců televizní zábavy. Zatímco první dva jmenovaní mají už své účinkování za sebou, Lukšijovi jeho pouť reality show Big Brother teprve začala. Dvaadvacetiletý futsalista prvoligového Helasu a fotbalista Bosonoh v krajském přeboru s bosenským původem patří mezi šestnáctku soutěžících v pořadu, který se začal vysílat v pondělí.

Futsalisté Helasu Tarik Lukšija (na snímku v červeném dresu nejblíž objektivu) a David Cupák (v červeném vzadu). Foto: Petr Ryp | Foto: Petr Ryp

„Posílali jsme si s klukama z Helasu videa z prvního dílu a smáli se, že jen tam došel a už byl nametený. Je v dobrém slova smyslu blázen, což se potvrdilo," směje se kapitán Helasu David Cupák při dotazu na svého spoluhráče.

Kvůli účinkování v reality show, při níž žije šestnáct vybraných osobnosti z Česka a Slovenska v izolovaném domě pod neustálým dohledem kamer, vynechal Lukšija několik futsalových zápasů už před začátkem natáčení. „Věděli jsme, že se dostal přes první castingy a upozorňoval nás na to, že nám možná bude chybět. Poslední měsíc už nehrál kvůli tomu, aby se nezranil," vypráví Cupák, který s Lukšijou hrál ještě v minulé sezoně i fotbal za Horní Heršpice, kdy se jednou stal dokonce i Kanonýrem víkendu v Deníku Rovnost.

Lukšija má sice bosenský původ, ale narodil se a vyrůstal v Brně, kde rozjel solidní futsalovou kariéru. V juniorské kategorii ještě reprezentoval Bosnu a v minulosti hostoval i v pražské Spartě, nyní už je zpátky v Helasu. Kromě toho hraje i fotbal, kope krajský přebor za Bosonohy, za které nastoupil v utkání v Ráječku ještě na začátku listopadu. Živí ho práce v rodinné cestovní kanceláři.

„Je to pro nás sice určité oslabení, ale když se naskytla šance, tak proč jí nevyužít. Sám nám vysvětloval, že když se udrží delší dobu, může zpopularizovat sám sebe a trochu třeba i Helas. Je to dospělý člověk a jeho volba, kterou respektujeme a teď se děj vůle Boží," má pochopení Cupák.

Zbrojovka potvrdila setrvání Polácha. Kádr i realizační tým čekají změny

Podle něj se do reality show hodí. „Je to mladý dvaadvacetiletý kluk bez závazků, takový party boy a showmen. Chce být vidět a ve středu pozornosti. I na hřišti si třeba dovolí nějakou parádičku, aby si ho lidi všimli. Umí si užít život a i zápasy dojíždí večer ve městě," usmívá se Cupák.

Jak Lukšija v Big Brother dopadne, raději netipuje. „Hlavně ať z těch lidí nezmagoří a nemá to na úkor zdraví a zdravého rozumu. A ať to tam vydrží s těmi lidmi. Normální by se tam nedostali, jsou tam samí blázní. Jsem zvědavý, jestli se bude před kamerami prezentovat takový, jakého ho znám v reálném životě," míní Cupák.

Sám by se do takové soutěže nehrnul. „Mě by lákalo maximálně Prostřeno. Škoda že už se nevysílá Riskuj s panem Rosákem nebo Kolotoč s Pavlem Poulíčkem, to by bylo něco pro mě. Tak možná ještě ten AZ kvíz," dodává s úsměvem dlouholetá opora a tvář Helasu.