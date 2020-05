Naposledy se tak naděje českého krasobruslení představily na světovém šampionátu juniorů v estonském Tallinnu, kde na začátku března obsadily šestnácté místo. „Pro nás situace okolo koronaviru začala při přípravě v Itálii, týden před odjezdem na juniorské mistrovství světa. Trenér přišel s tím, že se koronavirus rozšířil a musíme kvůli uzavírání letišť odletět dřív. Ze začátku jsme to nebrali moc vážně. Mysleli jsme si, že všichni zbytečně panikaří. Pak jsme ale sami cítili, že je potřeba odcestovat co nejdřív,“ popisuje osmnáctiletá Natálie.

V Estonsku už se nevyhnuli opatřením souvisejícím s celosvětovou pandemií. „Na závodech v Tallinnu to bylo velmi hektické. Měřili nám teplotu při registraci i v halách,“ vzpomíná Natálie.

S bratrem tak zažili krušné chvíle. „Od přípravy v Itálii už následoval jen stres. Člověk netušil, co bude, kdy bude a jestli vůbec bude. Za mě to byl nejtěžší týden celé sezony,“ poznamenává dvacetiletý Filip.

Po juniorském mistrovství měli sourozenci odletět do Ameriky na finální přípravu před světovým šampionátem dospělých. Kvůli rozšíření nákazy ale zůstali v Tallinnu. „Báli jsme se zaseknutí v Americe. Zůstali jsme tedy s dalšími italskými sólisty v Estonsku a čekali na finální verdikt ohledně mistrovství světa. Po jeho zrušení jsme se vrátili do České republiky. Těsně po našem příjezdu se uzavřely hranice,“ přibližuje Natálie.

Taschlerovi Sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi vystupují v kategorii tanečních párů čtyři roky, předtím oba závodili sólově. Loni přidali k tréninkům v Itálii pod vedením kouče Mattea Zanniho taky přípravu v Americe, kde spolupracují se slavným koučem tanečních párů Olegem Epsteinem. Letos v září vybojovali bronz v závodě juniorského Grand Prix v Lake Placid a následně si v Andoře zajistili účast na evropském i světovém šampionátu dospělých. Na mistrovství Evropy skončili devatenáctí, přičemž překonali osobní maximum v rytmické a následně i volných jízdách.

Zatímco na premiéru na světovém šampionátu dospělých stále čekají, tu evropskou už mají za sebou. Na lednovém mistrovství Evropy v rakouském Grazu obsadili devatenácté místo. „Bylo to něco neuvěřitelného. Postavit se v rozjížďce vedle top závodníků byl obrovský zážitek. Trénovali jsme se španělskými páry, které se připravují v Kanadě. Dalo nám to strašně moc, bylo to super,“ pochvaluje si starší ze sourozenecké dvojice Filip.

Momentálně už se sourozenci z Brna připravují na další sezonu. „Máme spoustu rezerv, takže trénujeme v režimu suché přípravy bez ledu. Součástí je balet, hip hop, posilování nebo běh. S trenérem pak sestavujeme zvedané figury. Pilujeme to, na co nezbývá čas, když je k dispozici led,“ vysvětluje Filip.

Z výpadku přípravy na ledě obavy nemají. „Po návratu to bude náročnější, ale krasobruslení se věnujeme už patnáct let, nedá se zapomenout. Bude to jen o tom zůstat silní a uvědomit si, že začátky jsou vždycky nejtěžší,“ burcuje Natálie.

A jak vypadá další program talentované dvojice? „Měli jsme naplánované tři kempy a jeden delší výjezd do Ruska na přípravu s tamní taneční školou. Letní harmonogram byl pevně naplánovaný, ale uvidíme, jak všechno klapne vzhledem k aktuální situaci kolem koronaviru,“ dodává Filip.