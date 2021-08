Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Tenisové lvice s věčným úsměvem na rtech si v posledních letech doslova podmanily tenisový svět. Ve čtyřhře. Tam byly a stále jsou téměř neporazitelné.

Jenže rok 2021 ukázal, že do popisu rodačky z jihomoravské metropole je třeba zapsat další důležitou změnu. Je nejen královnou čtyřhry, ale nyní rovněž dvouhry. Doposud ve své kariéře neprošla na grandslamech dále než do druhého kola. Logicky, veškeré své úsilí totiž věnovala spolupráci s parťačkou Siniakovou.

Ale Barbora to zkoušela dál. A v jednadvacátém roce jednadvacátého století začala opravdová jízda. Krejčíková nejen přepisuje historii, ale rovněž šokuje celý tenisový svět.

První silná injekce

Všechno to začalo na lednovém grandslamu v Austrálii. Tam se pětadvacetileté tenistce povedl první mimořádný počin. Ve čtyřhře se svojí parťačkou došla až do finále, ve smíšeném páru s Rajeevem Ramem dokonce potřetí za sebou obhájila mistrovský triumf.

Byla to první silná injekce. Dávka, která české lvici dodala obrovskou energii. Následoval veleúspěšný singlový turnaj v Dubaji, kde si vyzkoušela své první finále ve dvouhře. „Všechno se mi daří a je to kombinace mnoha aspektů. Bylo by moc hezké, kdyby to ještě nebyla konečná,“ řekla po turnaji.

Nebyla. Nejen že přidávala triumfy ve čtyřhře jako na běžícím páse, ona navíc stihla stoupat i ve dvouhře. Hodně vysoko. A časem dokráčela až na samotný vrchol, když v generálce na pařížský grandslam poprvé v kariéře ovládla turnaj kategorie WTA hraný ve Štrasburku.

Příprava vyšla na výbornou. Jen málokdo však tušil, co se bude v dalších čtrnácti dnech odehrávat. Někteří to nazývají splněným snem, jiní zase zázrakem, který spadl z čistého nebe. Jakkoliv to nazvete, máte pravdu.

Princeznou na Roland Garros

Do French Open vstupovala jako nenasazená hráčka. V prvním kole s krajankou Kristýnou Plíškovou dokonce ztrácela set a byla krok od vyřazení. Jenže ho nakonec zvládla.

Od tohoto zápasu byla nezastavitelná. Doslova. Ze dvorce vyháněla jednu hráčku za druhou, s parťačkou Siniakovou prováděly stejné věci i ve čtyřhře. A dojemná pohádka z prostředí překrásné Paříže dostala ten nejkrásnější scénář - Krejčíková se stala princeznou Roland Garros. A rovnou se dvěma zlatými korunkami na čele.

„Nemůžu uvěřit, že jsem opravdu vyhrála grandslam. Celé dva týdny se povedly díky tomu, že na mě seshora dávala pozor moje milovaná Jana,“ vzpomněla na zesnulou trenérku Novotnou.

Nekončící sláva, finanční odměna šokující nejednoho českého fanouška i obrovský respekt. Barboře Krejčíkové se během dvou týdnů změnil život. Ve Wimbledonu sice vypadla ve čtvrtém kole, ale byla vidět neutichající touha po dalším úspěchu.

Další zlatá koruna

Olympiáda v Tokiu opět přepsala sny pětadvacetileté tenistky. S Kateřinou Siniakovou ovládly celý turnaj ve čtyřhře a české výpravě tak doručily zlato. Další triumf, další zlatá koruna. Krejčíkova se nadobro stala národní hrdinkou.

„Dojemná chvilka. Jsem přesvědčená, že nám tahle vzpomínka zůstane navždy. A že bude motivovat nejen nás, ale i další lidi v zemi,“ prozradila po finálové bitvě.

Za půl roku stihla ohromit celé Česko. Co přijde dál?