Výtěžek z turnaje poputuje na boj s pandemií koronaviru. Akci bude přenášet televize. „Je dobré že si zahrajeme a nejdůležitější je, že to pomůže dobré věci,“ zmiňuje přední světová deblistka pro Deník Rovnost.

V jakém režimu teď fungujete?

Párkrát týdně trénuju, abych se udržovala, ale jinak je těžké hledat motivaci, když neznáme čas návratu mezinárodních turnajů. Jde o sport, který je tak globální, že se začne hrát nejpozději ze všech.

Kdy tipujete, že se tenis vrátí?

Řekla bych, že na přelomu září a října. Pokud se to nepovede, tak až příští rok.

Příští týden se aspoň představíte na turnaji na Spartě.

Je super, že můžeme přispět a pomoct. Situace je špatná, i když samozřejmě ne tak hrozná jako ve zbytku Evropy.

Budete hrát naplno, nebo půjde spíš o exhibici?

Záleží na atmosféře turnaje. Určitě si ale chci zahrát naplno, vždyť jsem přes dva měsíce nehrála dvouhru a každý singl je pro mě důležitý. Tak dlouho jsem ostrý zápas nehrála snad naposledy někdy ve třech letech. (smích)

Od června také odstartuje čtyřdílná charitativní exhibiční soutěž družstev Petry Kvitové a Karolíny Plíškové. Vy budete patřit do týmu Kvitové. Co od akce očekáváte?

Těším se hlavně na týmového ducha. Bude to podobné jako Fed Cup. Kromě hráček, k nimž patříme, budeme mít také kapitána, takže si myslím, že půjde o super zábavu. Je skvělé, že se tato akce uskuteční, protože po změně formátu Fed Cupu už doma hrajeme minimálně.

V České republice mohli tenisté při karanténě na kurt dřív než ve většině ostatních zemí. Záviděly vám soupeřky z jiných zemí tuto možnost?

To úplně nevím. Nevrátila jsem se na kurty hned, ale až se vládní opatření ještě víc uvolnila. Lidi, co se připravují v Brně, začali trénovat o dva týdny dřív než já. Situaci v jiných zemích jinak ani nesleduju. Tím, že cestuju, tak jsem o pandemii slyšela ještě dřív, než se vše řešilo v České republice. Stačí mi, že vím, jaké je to svinstvo… Těch informací pak bylo strašně moc a věci se měnily ze dne na den.

Přetřásanou otázkou při tenisové pauze jsou finanční kompenzace pro níže postavené hráče na žebříčku ATP. Bude se něco takového týkat také tenistek?

Moc o tom nevím a ani jsem se nezajímala. Nejspíš se mě to netýká. Přece jen nejsem úplně v situaci, že nemám co jíst. Hlavně díky tomu, že se mi dařilo v deblu, některé hráčky jsou na tom daleko hůř.

Přes všechna negativa současného stavu, vyhovuje vám, že můžete být tak nezvykle dlouho doma?

Tak to není. Strašně ráda cestuju a hraju tenis. Ježdění na turnaje mě baví a chybí mi ten kolotoč. Každý týden je člověk jinde. Už se aspoň těším do Prahy, že se konečně něco bude dít.

Jak vyplňujete čas?

Všelijak. Hodně času trávím na zahrádce, pomohla jsem tam rodičům s nějakými věcmi. Snažím se taky přiučit něčemu novému. Jezdím na kolečkových bruslích, vyšívám, surfuju na internetu. Dívám se na filmy, hlavně na české komedie. Samozřejmě trénuju v Ivančicích nebo jezdím do Brna na tréninky, do toho se snažím udržovat po kondiční stránce a podle možností, které jsou teď omezené, taky vhodně regenerovat. Proplouvám touto dobou a taky hodně odpočívám a věnuji se rodičům a dvouleté neteři Anince.