A tím dobré zprávy pro rodačku z Ivančic na Brněnsku neskončily. V pondělí se dozvěděla, že se jako singlistka momentálně nachází na 85. místě světového žebříčku. Teď se připravuje na turnaj kategorie Premier okruhu WTA Tour, který startuje v sobotu v Ostravě. „Kdybych nedostala volnou kartu, ani si tady nezahraju, dám do toho maximum, ale konkrétní cíl nemám,“ říká skromně pro Deník Rovnost čtyřiadvacetiletá hráčka.

Probojovala jste se do první stovky světového žebříčku. Jak vám to zní?

Přála jsem si to opravdu dlouhou dobu a vyvíjela sama na sebe velký tlak, který teď spadl a jen si to užívám. Je to fakt nádherný pocit.

Jak náročná cesta to pro vás byla?

Několikrát jsem byla už blízko, ale nakonec se mi to nikdy nepodařilo. Pak jsem šplhala nahoru zase od asi dvě stě padesátého místa a bylo to náročné. Je to pro mě prostě velký úspěch a psychicky se najednou cítím víc v pohodě.

V čem vidíte teď hlavní změnu jako hráčka, které patří 85. místo na světě?

Předtím jsem hrála na velkých turnajích jen debl a na singl jsem jezdila na ty menší. Teď můžu hrát hlavní soutěže grandslamů a dostanu se taky na víc WTA turnajů. Tam mám najednou větší šance hrát obojí.

Jak se zpětně ohlížíte na výsledek na French Open?

Mám z něj obrovskou radost, že se mi to konečně povedlo. Poslední rok kvůli pauze a všemu, co se tady teď děje, nebyl vůbec příjemný. A najednou z jednoho velkého turnaje vznikl životní výsledek v singlu. Ani jsem moc nečekala, že tam pojedu, byla jsem vlastně ráda, že jsem se tam na poslední chvíli dostala a nemusela dělat kvaldu.

Co pro vás osmifinále na takovém turnaji tedy znamená?

Těžko se to popisuje, ale jde spíš o obrovskou motivaci pokračovat, hrát a víc se připravovat, pořádně makat a posouvat se dál. Výsledek na French Open hodnotím velice pozitivně.

Co považujete za důležitý okamžik, že se zadařilo?

Když se hrály v Česku všelijaké exhibice a turnájky, dařilo se mi. Dobré to bylo taky na WTA v Praze, kde jsem hrála vyrovnaně se Simonou Halepovou (momentálně druhá hráčka žebříčku WTA – pozn. red.). Pak jsem zvolila menší turnaje a tam to nebylo vůbec ideální. Psychicky jsem na tom byla najednou docela špatně, že se mi nedaří na ITF a mám jet na grandslam. V hodně krátké době jsem musela změnit přemýšlení a naladění v hlavě, abych tam vůbec odletěla.

Kdy nastala změna?

Spadlo to ze mě, když jsem se dvakrát otestovala na Covid a byla negativní, což byla podmínka, abych mohla vůbec hrát. A vím, že spousta lidí tam měla první výsledek negativní a další pozitivní. Pak jsem se uklidnila a zápasy brala jako bonus, že se účastním grandslamu a jsem v hlavní soutěži.

V den postupu do osmifinále měla narozeniny vaše někdejší trenérka Jana Novotná, které jste výhru věnovala. Jak jste duel prožívala?

Při hře jsem si to moc neuvědomovala, protože jsme hrály večer, byla zima, pršelo a zápas byl opravdu těžký. Soustředila jsem se hlavně na to, abych ho zvládla. Spíš jsem to řešila před začátkem, přála jsem si, abych vyhrála, protože ten den byl pro mě opravdu speciální a hlavně emočně náročný. A nakonec jsem si to nemohla vysnít líp.

V srpnu jste se z vlastního rozhodnutí nezúčastnila US Open. Litujete toho zpětně?

Lhala bych, kdybych řekla, že ne. Když jsem neměla co hrát, dívala jsem se v televizi na zápasy US Open a viděla, jak tam všichni bojují a já jsem nemohla naskočit do zápasu ani v Česku, byla jsem zklamaná. Nikdo mi to ale nezakázal, prostě jsem se rozhodla a fungovala tak. Řekla jsem si, že se musím dívat dál a pokračovat v přípravě na další turnaje.

Jaký byl hlavní důvod, že jste zůstala doma?

Protože Amerika v té době neměla a ani do dnešního dne vlastně nemá situaci s koronavirem pod kontrolou. A přišlo mi to správné vůči těm lidem, co na tom byli špatně. Nemohla bych se asi radovat z nějakého vítězství v areálu, kde předtím měli provizorní nemocnici. Byly prostě důležitější věci.

Svazuje vás občas současná koronavirová situace?

Nebojím se o sebe. Myslím, že kdybych onemocněla, vyléčím se a jsem v pohodě. Spíš se bojím o svoje nejbližší, rodiče a sourozence, abych domů něco nepřivezla a nemělo to pak fatální následky. Dávala jsem si spíš pozor, a to mě trochu stresovalo.

Teď vás čeká prestižní turnaj WTA v Ostravě. Co od něj čekáte?

Minulý pátek jsem dohrála v Paříži a ani ne za týden jsem v Ostravě. Přechod z antuky na hard (tvrdý povrch – pozn. red.) a z venku do haly je složitý. Výsledkově to bude náročné, protože soutěž je těžká. A kdybych nedostala volnou kartu, ani bych si tady nezahrála. Dám do toho maximum, ale konkrétní cíl nemám.

Turnaj se koná díky výjimce. Dotýkají se vás ale nějak koronavirová opatření?

Všechny WTA turnaje při pandemii koronaviru teď mají vlastní opatření, které dodržujeme. Jsme víceméně v bublině a pohybujeme se jen hotel a tenis. Hned po příjezdu jsem podstoupila test a zrovna (ve čtvrtek odpoledne – pozn. red.) čekám na pokoji na výsledky a doufám, že budou negativní. Pak až se začnu připravovat.