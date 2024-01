K početným novinkám v přípravě brněnských akvabel přispěla právě změna pravidel, se kterou nejvyšší představitelé synchronizovaného plavání přišli v nynějším meziolympijském období. „Dá se říct, že o výsledku nyní rozhodují techničtí kontroloři. Každá sestava má přesně napsanou figuru, přičemž je ohodnocena obtížností. Je tam tak deset až dvanáct prvků, a když jediný z nich není udělaný úplně precizně, tak následuje minimální známka. Na závodech se tak nyní může stát úplně cokoliv,“ podotýká Bernardová.

S novými pravidly se brněnský pár Mrázková a Klusková výrazně negativně seznámil na letošním mistrovství světa v japonské Fukuoce, kde panel rozhodčích neuznal velkou část připravené sestavy jihomoravských akvabel.

Aby se něco podobného neopakovalo, přišla k nejlepšímu českému páru Vasquez Lopezová. „Když mě brněnská Tesla oslovila se svým projektem, tak mě to zaujalo. Byl to pro mě i výhodný časový moment, protože dokončuji dálkové studium na univerzitě a mohu si dovolit s děvčaty cestovat. Vlastně to byl takový dar, že se mohu na této práci v Česku zúčastnit,“ říká první kanadská trenérka jednoho z olympijských sportů na stáži v Brně.

Pod jejím vedením elitní český pár změnil strategii při tvorbě sestavy a zatím se mu daří. „Postavily jsme úplně nové duo, se kterým děvčata vyplavala účast na únorovém světovém šampionátu v Dauhá. To bude zajímavé tím, že je současně i poslední možnou kvalifikací na olympijské hry. Proto nyní opět připravujeme odlišnou choreografii úplně nového technického dua,“ poznamenává pětinásobná účastnice olympijských her Bernardová.

Postupový klíč do Paříže je dost zamotaný, po kontinentálních kvalifikacích však zbývá ještě osm míst pro dosud neúspěšné páry. Tři až pět míst však ještě zaberou týmové sestavy. „Jsem velice optimistická. Vždy, když s někým pracuji, tak se snažím v něm najít to nejlepší a právě to podpořit. Pracujeme na tom, aby děvčata předvedla to nejlepší, co mohou zaplavat, a zazářila v tom,“ předesílá Vasquez Lopezová.

Po revolučních změnách pravidel je aktuálně na každém závodu výrazně zamotanější výsledková listina, propadnout může i favorit. I proto bude důležité nadcházející mistrovství enormně napínavé. „Některým národům změna sedla. Dřív totiž některé státy nedokázaly konkurovat těm ostatním, po dvacet let byly na čele stále ty samé týmy. Nyní už je to ale rozmanitější. Za mě je to lepší v tom, že šance jsou nyní otevřené pro každého,“ hodnotí úspěšná kanadská specialistka synchronizovaného plavání.

Přípravě na poslední možnost kvalifikovat se do Paříže podřídí české jedničky vše. Už na Nový rok odletěly do Kanady, kde se připravují s tamní reprezentací, následně je čeká i soustředění v Polsku.

V České republice totiž Mrázková s Kluskovou příliš nemají konkurenci. „Kvalifikační soutěže na světový šampionát se zúčastnil i tým z Olomouce, ale získanými body výrazně zaostal za našimi děvčaty. A na posledním republikovém mistrovství se na druhém místě umístily naše juniorky. Spíš tak máme konkurenci ve vlastním klubu než z jiných oddílů,“ dodává Bernardová.