„Někdy pro nás bylo těžké namotivovat se, když jsme nemohly trénovat nebo před sebou neviděly konkrétní závod. Teď už je to lepší, když známé termíny klíčových akcí,“ uvedla dvacetiletá Mrázková.

Společně s o rok a půl mladší Kluskovou, kterou mezi evropským šampionátem a olympijskou kvalifikací čeká maturita, jsou novými tvářemi generační obměny. Při národní kvalifikaci o Tokio, při níž jen nahrály svou sestavu a poslaly ji k posouzení, dostaly Brňanky přednost i před zkušenou odchovankyní brněnské Tesly Alžbětou Dufkovou.

Ta na posledních olympijských hrách hájila české barvy s legendou tuzemského synchronizovaného plavání Soňou Bernardovou. Pětinásobná účastnice olympijských her Bernardová nyní Mrázkové s Kluskovou pomáhá v roli jedné z trenérek vyšlapat cestu a na velkých akcích je doprovodí.

Nejprve na evropském šampionátu, klíčový závod ale nastane o měsíc později. Z olympijské kvalifikace si vybojuje místenku do Tokia sedm dvojic z dvaadvaceti. „Zatím moc netušíme, jaká konkurence se do Barcelony sjede, záleží to taky na koronavirových opatřeních v jednotlivých zemích. Každopádně na mistrovství Evropy očekáváme ostřejší konkurenci už proto, že Evropa je co se týče covidu zabezpečenější než jiné země. Doufáme, že holky v roli nováčků překvapí svou energií a rychlostí,“ uvedla Bernardová s tím, že na šampionátu v Maďarsku se představí dvacet dvojic.

Ještě předtím, než se Mrázková s Kluskovou pokusí pokořit soupeřky, potřebují předejít koronavirové nákaze. „Proto se taky holky připravují v bazénu v Kohoutovicích, i když má maximální hloubku pouze dva metry, což je minimum pro přípravu akvabel na této úrovni. Jsme za tuto možnost ovšem rádi kvůli tomu, že nemusíme cestovat jinam. Chceme tak co nejvíc snížit riziko nákazy. Proto se holky taky nezúčastnily světového poháru,“ pravila Bernardová s tím, že i evropský šampionát se uskuteční s přísnými bezpečnostními podmínkami. Pokud by se přece jen stalo něco nepředvídatelného, v záloze je jako rezervistka Alex Lucie Hrazdirová

Olympijská kvalifikace se původně měla konat v březnu v dějišti olympiády v Tokiu. Do Japonska se ovšem cestovat nemohlo, a tak se nakonec uskuteční v náhradním termínu ve Španělsku. „Nám to i přišlo vhod, protože jsme měly víc času na pořádnou přípravu,“ doplnila Mrázková.