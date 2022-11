Svěřenkyně trenérky Marcely Krämerové ještě povedenými střeleckými pokusy za tři body stihly zachytit úvodní rozjezd domácího týmu. Jenže pak už se kvalita francouzských favoritek skupiny začala jasně projevovat. „Věděly jsme o kvalitách soupeře, mají dvě bývalé hráčky WNBA plus i další cizinky. Proto jsme očekávaly, že zápas bude nějak vypadat, ale určitě jsme nečekaly až takovou studenou sprchu, jaká nastala,“ kroutila hlavou Krämerová.

Charleville postupně navyšovalo svůj náskok, domácím hráčkám pomáhali i fantastičtí fanoušci, kteří vytvořili parádní atmosféru. Elitní francouzský celek těžil i z výrazné výškové převahy. „Naší hře chyběly tvrdost a chytrost. Když vidíme, že domácí hráčky jsou o dvacet centimetrů vyšší a máme problém v zakončení, protože dostáváme bloky, tak musím být aspoň chytrá v tom, že se dokážu prosadit tak, aby nás soupeřky musely faulovat. A ani to jsme nezvládly,“ mrzelo královopolskou koučku.

Viktoriáni doma porazili Zbrojovku i díky dvěma gólům Chorého

Už po poločase vedly Francouzky o třiatřicet bodů. Třetí čtvrtina pak byla vyvrcholením trápení brněnského týmu, který zvládl zapsat jen pouhé tři body a daný úsek prohrál 3:28. „Vůbec jsme neuměly zastavit jejich protiútok, dostaly jsme strašně moc lehkých košů. Z toho vše plynulo, pak už se rozběhly a padalo jim tam vlastně vše. Nečekaly jsme, že budeme mít tolik ztracených míčů a že si ani nedokážeme přihrát,“ popisovala zklamaně Svetlíková.

Bodová exploze domácích basketbalistek se nakonec zastavila na 120 bodech. Pro mladý brněnský tým tak byl duel proti zkušenému francouzskému celku, který předloni dokráčel až do semifinále EuroCupu, velkou školou. Potvrdila to i Svetlíková, která při absenci nemocné pivotky Kateřiny Galíčkové byla s patnácti body nejlepší střelkyní KP. „Potěšilo mě, že jsem mohla sbírat zkušenosti proti takovému týmu a že mi tam padly nějaké střely. Z mých patnácti bodů mám radost, ale při tomto výsledku je to tak jediné. Budeme se snažit z toho odrazit a připravit se na Dubrovník,“ dodala.

KVÍZ: Kometa válí, co víte o jejím úspěšném týmu?

KP se ale debaklem proti mnohem zvučnějšímu celku nemůže dlouho zabývat, utkání na palubovce chorvatského Dubrovníku, který na úvod EuroCupu porazilo, jej čeká už ve středu. „Jak rychle dokáží hráčky utkání spláchnout ve svých hlavách, je jen na nich. Každá se s tím musí vypořádat sama. Mají smlouvy, jsou profesionálky a tohle je jejich boj. Je třeba se s tím nejen vypořádat, ale i ty chyby už víckrát neopakovat. Nebo je aspoň minimalizovat,“ podotkla Krämerová.

Další brněnský účastník druhé nejvyšší evropské soutěže basketbalistek musí řešit nečekané komplikace. Hned čtveřice hráček Žabin totiž před odletem na zápas třetího kola do Lyonu měla pozitivní test na covid. Vedení jihomoravského celku informovalo řídící orgán soutěže a společně budou hledat náhradní termín. V ohrožení je i nedělní domácí ligový zápas proti Slovance, Žabiny totiž požádají o odklad.

Flammes Carolo - KP Brno 120:46

Čtvrtiny: 27:13, 31:12, 28:3, 34:18.

Nejvíc bodů KP Brno: 15 - Svetlíková, 9 - Fadrhonsová, 7 - A. Kopecká.

KP Brno - E. Kopecká, Malíková, Šotolová, A. Kopecká, Svetlíková - Vlčková, Fadrhonsová, Dudáčková, Pelanderová, Hynková, Zítková.