S pražským soupeřem si Královopolanky zahrají už počtvrté za devět dní. V Ženské basketbalové lize s ním totiž v semifinálové sérii prohrály 0:3 na zápasy. „Jako hráčka jsem za zápasy s USK ráda, protože jde o tým, který nám může dát nejvíc zkušeností, především mladým holkám,“ prohlásila královopolská opora Kateřina Zohnová.

Svěřenky kouče Dušana Medveckého prohrály s Pražankami v play-off nejvyšší české soutěže 75:98, 61:100 a 44:88. „S USK už se nemáme čím překvapit. Bude to zase o naší bojovnosti a snaze co nejvíc to favoritovi znepříjemnit," poznamenala Zohnová.

Šestatřicetiletá basketbalistka vítězství v Českém poháru obhajuje, protože v minulé sezoně ho opanovala ještě v dresu brněnských Žabin. „Je to po EuroCupu další z vrcholů sezony, na který se všechny těšíme," přiznala hráčka se zkušenostmi ze zahraničí.

Královo Pole se do boje o zlato v Českém poháru probojovalo už téměř před měsícem, když v semifinále zdolalo Chomutov 74:57. „Máme radost, že jsme se přes Hradec Králové (ve čtvrtfinále zvítězilo KP 64:94 - pozn. red.) a pořádající Chomutov dostali až do finále poháru. USK je jasným favoritem, ale pokusíme se předvést naše maximum a ztížit Pražankám cestu za vítězstvím. Půjde o další cennou zkušenost pro náš mladý kolektiv," dodal Medvecký.

Pokud USK podle očekávání zdolá brněnský celek, ovládne Český pohár po šesti letech. Euroligový tým totiž od roku 2015 záměrně kvůli prestižní evropské soutěži pohárové zápasy na domácí scéně vynechával.