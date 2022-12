Pokračovat ve vrcholném zápasu akce Mega Fight Arena v tureckém Istanbulu nemohl, se sebezapřením vydržel na nohou do vyhlášení výsledků. „Věděl jsem, že to je v háji, noha hned otekla a cítil jsem velkou bolest, ale adrenalin ještě chvilku pracoval. Po vyhlášení mě sanitka odvezla do nemocnice, kde mě zrentgenovali. Nic zlomeného nemám, takže mě poslali pryč,“ popisuje brněnský bojovník, jehož takový konec bitvy mrzel. „Vnitřně to necítím jako prohru, zápas se teprve rozjížděl a byl jsem skvěle připravený,“ povídá.