Hron tak o světový pás přišel, s verdiktem rozhodčích se neztotožnil. „Nejsem přesvědčený, že jsem prohrál. Můj výkon sice byl horší, než předvádím standardně, nebyl klasický rvavý, ale podle mě to stačilo, abych vyhrál. Pořád jsem tlačil a snažil se něco dělat, on něco udělal a hned utekl pryč. Ani tvrdé hity do mě neměl, já mu dal koleno do břicha, ale místo počítání tvrdil, že dostal mezi nohy,“ kroutil hlavou Hron.

Jenže brněnskému rodákovi se ani v jednom z pěti tříminutových kol nepodařilo poslat Laidouniho k zemi. „Ve druhém se mi to skoro povedlo, ale nedokázal jsem to dotáhnout. Udělal jsem nějaké chyby, které bych jako zkušený zápasník dělat neměl. Dva francouzští rozhodčí dali výhru soupeři, mezinárodní mně. Po zápase za mnou chodili i místní, že jsem podle nich vyhrál, ale nedělám z toho vědu,“ hlesl čtyřicetiletý Hron.

Cesta do Francie mu zhořkla nejen z prohry, ale také z chování pořadatelů. „Chtěli mi koupit letenku den před zápasem, rád jsem však na místě vždy dva dny před turnajem. Takže mi řekli, ať si letenky pro mě i trenéra koupím, že mi je proplatí, to se zatím nestalo. Hotel byl naprosto odporný, u dálnice, poblíž se nedalo koupit žádné jídlo ani pití. Řekl jsem, že tam bydlet nemůžu. Podle nich se nedalo nic jiného sehnat, ale za chvíli jsem našel jen o kousek dál krásný hotel, který mi nakonec zaplatili. Ještě po zápase jsem dohadoval letenky, český zástupce organizace WAKO se teď s nimi tahá, aby je proplatili. Ze strany pořadatelů nejsem na takový přístup vůbec zvyklý,“ mrzelo Hrona.

I tak možná brzy nastoupí proti Laidounimu v odvětě o světový pás WAKO Pro. „Dvakrát jsem titul obhájil, držel jsem ho skoro tři roky, nezískal jsem ho náhodně. Probíhají jednání, aby se odveta uskutečnila v České republice,“ uvedl.

Poslední půlrok se tvrdě připravoval, jenže dva domluvené zápasy mu pořadatelé zrušili. V půlce června měl nastoupit v Amsterdamu do odloženého semifinále Road to One, aby si vybojoval smlouvu se silnou asijskou organizací One Championship. Kvalifikaci vyhrál před víc než rokem, na pokračování stále čeká. „To je snad poslední věc, která mě ještě drží, láká mě v té organizaci zápasit. Jinak mám podepsanou smlouvu na velký turnaj v Istanbulu, který pořádají lidé, co stáli za Glory, tam pro mě bude silný soupeř. Ještě řešíme na leden zápas v Tokiu. Cítím se dobře, ale nic nelze dělat donekonečna,“ naznačil možný konec kariéry Hron.