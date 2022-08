Hrona podle pravidel K-1 zdolal na body Uku Jürjendal z Estonska. „Tohle je moje první porážka ve Žlutých lázních asi po sedmi vítězných zápasech. Užil jsem si to tady s vámi, udělali jste výbornou atmosféru, jsem šťastný, že jsem tohle mohl zažít, ale myslím si, že to byly poslední Žluté lázně, které boxuju, protože to příští rok asi nějak zabalím. Po dvaadvaceti letech to stačí, nechci prohrávat, chci vyhrávat,“ vzkázal po bitvě jedenačtyřicetiletý Hron, který vlastní řadu světových titulů.