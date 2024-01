Ve váze nad 94,1 kilogramů porazil podle pravidel K-1 už v prvním kole Maročana Zouhira Benadiho. „Na začátku na mě zkoušel tlačit, ale to jsem opětoval, přebral jsem veškeré útoky na svoji stranu a zápas byl jednoznačně v mojí režii, k ničemu jsem ho ani nepustil,“ líčil Hron z Thajska, kam po zápase odletěl na dovolenou. „Daleko těžší byl trénink a příprava než zisk titulu. Soupeř dostal kolenem do ruky a odstoupil,“ popsal.

A co víc, dvaačtyřicetiletý bojovník v Lucerně oslavil 130. duel profesionální kariéry jubilejním stým vítězstvím. „Bylo to přesně dvacet dva let, co jsem v Lucerně získal první profesionální titul a sto třicátý zápas je takový hezký milník v kariéře,“ usmál se.

V prosinci stihl hned dva vítězné duely, když nejprve na Heroes Gate porazil Nizozemce Freda Sikkinga. Dal tak zapomenout na smolné období, kdy ho limitovalo zranění kolena. Kvůli němu musel odstoupit v prosinci 2022 z bitvy s Errolem Zimmermanem a při červencovém návratu proti Mohamedu Ben Salemovi si zranění obnovil. „Dva zápasy jsem prohrál kvůli zranění, praskl mi zadní křížový vaz i meniskus, bolí mě nervy pod kolenem, ale na Heroes Gate jsem si vyzkoušel, že dovedu boxovat tři kola, noha držela. Je stále lepší a lepší, ale už nebude nikdy jako před zraněním,“ podotkl.

Když začínal, jen sotva si představil, že bude mít za sebou už 130 profesionálních duelů. „Chtěl jsem si vyzkoušet jeden, zda mi to půjde a do ringu se vůbec dostanu. Z jednoho zápasu v roce 1999 je teď sto třicet. Mám radost a je to pro mě takové zadostučinění, že jsem celý život ten sport dělal dobře, proto jsem vydržel tak dlouho aktivní na vysoké úrovni,“ přemítal.

Na začátku slavnostního galavečeru boxu a K-1 v Lucerně byl Hron uveden do Síně slávy bojových sportů. Je tedy rozhodně povolaný k tomu, aby zhodnotil, jak se scéna v České republice za jeho kariéru změnila. „Rapidně. Když jsem začínal, byl to vyloženě underground jen pro ty, kteří se rádi prali, lidi to brali jako sport rváčů, ale dnes se z toho stal sport rovnocenný všem ostatním, bojovníci jsou respektovaní. Typický příklad jsou zápasníci MMA, z nichž jsou největší sportovní hvězdy,“ popsal Hron.

Ovšem vidí i stinné stránky nárůstu popularity tohoto odvětví. „Samozřejmě je v něm víc komerce a vytrácí se hodnota boje, slušné chování. Co dnes někdy vidíte v televizních pořadech nebo na internetu, to nejsou zápasníci, ale kašpaři, kteří se chtějí předvádět a dělají ze sebe idioty. To není můj případ, ani lidí, kterými se obklopuji,“ upozornil.

Momentálně si s přítelkyní užívá dovolenou v Thajsku. „Je to odměna za dva zápasy v prosinci, které jsem vyhrál. Byla dlouho naplánovaná, chtěli jsme odjet na tři týdny až měsíc, procestovat sever Thajska a zakončit na Koh Samui, kde se budu po deseti dnech věnovat i tréninku,“ uvedl bojovník přezdívaný Chřestýš.

Nové přírůstky do terária však na dovolené nevybírá. „Byl jsem se podívat i v přírodě, ale nic jsem nenašel, aspoň na hadí farmě jsem něco málo viděl. Vozit určitě nic nebudu, protože bych tady nerad zůstal ve vězení,“ smál se Hron.

Další zápas zatím naplánovaný nemá, to bude řešit až po návratu z dovolené. Rozhodně však nekončí. „Chci si odpočinout, podzim byl náročný, ale určitě si ještě pár zápasů střihnu, nechystám se skončit,“ řekl Hron a také poslal vzkaz: „Děkuji všem za podporu, především Jihomoravskému kraji. A přeji všem fanouškům hodně štěstí a zdraví do nového roku.“