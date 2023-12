Dobrá zpráva: noha drží. Brněnský thajboxer Tomáš Hron předchozí dva zápasy ukončil předčasně kvůli zranění, ale v sobotní akci Heroes Gate 28 v pražské Unyp Areně ukázal, že je zpátky v plné síle. Jednoznačně 3:0 na body zdolal nizozemského bijce Freda Sikkinga.

Brněnský thajboxer Tomáš Hron na galavečeru Heroes Gate 28 porazil nizozemského bijce Freda Sikkinga 3:0 na body. | Foto: Czechfighters.cz/Lenka Bartáková

Po vítězství se mu ulevilo především proto, že ho noha neomezovala. „Byl to takový test kolena. Kdybych prohrál a noha nevydržela, asi bych to už opravdu zabalil. Řekl bych si, že to nemá dál smysl. Ovšem noha je dobrá,“ radoval se dvaačtyřicetiletý Hron.

Protivník na operovanou nohu útočil, brněnský tvrďák si vše pohlídal. „Párkrát mě tam kopl. Myslel jsem si, že mi po noze půjde, to by zkoušel každý. Dobře jsem uhýbal, takže je jen trochu nakopaná, nic zásadního. Když jsem v neděli přijel z Prahy, ještě jsem si doma dal lehký kardio trénink. Mám největší radost, že noha vydržela,“ liboval si.

O rok starší Sikking má ve sbírce titul mistra světa, v K-1 se stal šampionem Nizozemska i Thajska. Ovšem Hron 129. zápas profesionální kariéry v pohodě zvládl. „Borec byl tvrďák, šel do mě. Znali jsme se z tréninků, tentokrát mi ani nevadí, že nepadl knokaut. Po zápase byl soupeř oteklý a rozsekaný, zápas se nesl jednoznačně v mojí režii. Víceméně jsem ho bral na rozhýbaní,“ podotkl.

V posledních dvou soubojích vydržel v ringu sotva dvě minuty. Před rokem mu praskl zadní křížový vaz i meniskus v koleni v souboji s Errolem Zimmermanem. Musel na operaci a vrátil se červencové akci Yangames, jenže krátce po začátku duelu o světový titul WAKO Pro proti Mohamedu Ben Salemovi z Francie noha opět nevydržela.

Poté si nechal vypalovat nervy. „Po té operaci nervy dorůstají, jsou hodně citlivé a třeba rok a půl se noha může dávat dohromady, bolí. Nervy pod kolenem jsem si nechal dvakrát vypálit pomocí kapsaicinové náplasti, která pomohla skvěle,“ sdělil.

Už 30. prosince ho v pražské Lucerně čeká další zápas, a to odveta s Ben Salemem o světový titul WAKO Pro. „Budu rozhodně jiný než při našem prvním zápase. Po operaci jsem si nebyl jistý, zda noha bude držet. Myslím, že jsem to uspěchal. Teď noha drží a soupeř se může těšit na sekanou,“ usmála se legenda české bojové scény.

Užívá si, že je zpátky. Už příprava na Sikkinga ho bavila. „Bylo to výborné, závěr jsem strávil v Nizozemsku. Jak člověk vypadne od všeho a věnuje se jen sobě, to jsem potřeboval,“ řekl Hron, který už si naplánoval odměnu po duelu o titul.

Snad vítězném. „Druhý den po zápase letíme s přítelkyní na měsíc do Thajska. Bude to romantika, ale pak přiletí i kamarádi, takže bude veselo,“ culil se Hron.