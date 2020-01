Brňan prahne po premiérové účasti na olympijských hrách, ovšem cesta do Tokia vede přes boje s tvrdou konkurencí a měsíce trvající přesuny na podniky olympijské kvalifikace. I proto se Mendrek pečlivě připravoval na fyzický i psychický nápor. „Čeká mě ještě osm kvalifikačních turnajů na olympiádu. Bude to fakt bomba psychicky i na fyzičku, ale cítím se dobře,“ líčil Brňan, jenž kalendářní rok zahájil turnajem v estonském Tallinnu, kde prohrál v osmifinále.

Olympijská kvalifikace začala badmintonistům loni v závěru dubna a skončí přesně o rok později, tedy za víc než tři měsíce. Čtyřiadvacetiletý badmintonista je v žebříčku pro Tokio na 138. místě, na vrcholnou akci pod pěti kruhy zamíří osmatřicet vyvolených. Na první pohled je Brňan bez šance. „Jenže na olympiádu se dostane jeden zástupce z každé země. To neplatí pouze pro prvních šestnáct hráčů žebříčku, kdy je jedno, jakou kdo má národnost. Od sedmnáctého místa níž ovšem může postoupit vždy jen jeden reprezentant z každé země. Takže hodně kluků z kvalitních asijských reprezentací přede mnou se tam nedostane,“ vysvětlil Mendrek.

Reálně tak za postupem do Tokia český badmintonista tolik nezaostává. „Šance dostat se na poslední postupová místa pořád existuje,“ zmínil.

I když se vyhoupne na potřebné místo v žebříčku, může být jeho snaha marná. V případě, že jeho krajan a česká jednička Milan Ludík, jenž hraje v domácí extralize smíšených družstev za Stavos Slatina, finišuje kvalifikaci před ním. Aktuálně je v žebříčku pro Tokio o sedmadvacet pozic výš.

Olympiádě Mendrek obětuje všechno. Celý prosinec věnoval tvrdému drilu, aby vydržel zápřah závěrečných měsíců kvalifikace. Zkraje února si střihne obhajobu titulu na mistrovství republiky. Čeká ho evropský šampionát družstev a pak to přijde. Olympijská kvalifikace i v afrických rozvojových zemích Ugandě a Keni. „Doufám, že to tam ve zdraví přežiju. Neužívám si to. Člověk má stres navíc, aby se tam něco nepřihodilo. Už několikrát jsem si říkal, že do takových zemí nepojedu,“ podotkl Mendrek.

Do Afriky vyráží kvůli snazší možnosti získat důležité body, které zužitkuje v boji o Tokio. „Stejně tam hraje většina hráčů z Evropy, takže je to takový evropský turnaj v nevšedních podmínkách,“ řekl.

Po prachmizerném úvodu kvalifikace se mu dařilo na podzim. V Egyptě obsadil na turnaji pátou pozici, v jihoamerickém Surinamu skončil třetí. „Po nevydařeném začátku jsem změnil mentální nastavení. Strašně se chci dostat na olympiádu,“ přesvědčoval Mendrek.