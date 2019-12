V australském Brisbane se blýskl třetí příčkou v keirinu, předtím v Hongkongu obsadil jedenácté místo. „Věřím, že bronz byl v pozitivním slova smyslu poslední hřebíček do rakve, který potvrdil, že jde všechno správnou cestou. Podařilo se mi dotvořit velký rozdíl na národy za námi, takže paráda,“ líčil dvaatřicetiletý Bábek.

Na olympijské hry v Tokiu příští léto postoupí nejlepších osm národů z žebříčku týmového sprintu, v němž České republice patří až dvanáctá pozice. Do keirinu a sprintu jednotlivců se pak dostane ještě sedm, respektive šest států v redukovaném pořadí bez těchto zemí.

V keirinu jsou před Českou republikou po vyškrtání postupujících z týmového sprintu zatím jen Malajsie, Kolumbie a Kanada. Ve sprintu jednotlivců Trinidad a Tobago, Rusko a Malajsie. „Strašně toužíme po tom, abychom si vyjeli místo ve sprintu i keirinu, protože ke každému získáme start i ve druhé disciplíně. Měli bychom rázem v Tokiu dva jezdce ve sprintu a dva v keirinu. To by byl absolutní top,“ vyslovil přání brněnský i reprezentační kouč Petr Klimeš. V jiných disciplínách už čeští dráhoví cyklisté šanci na hry nemají.

ZBÝVAJÍ DVA ZÁVODY

Do konce olympijské kvalifikace zbývají dva závody: na konci ledna Světový pohár v kanadském Miltonu a na konci února mistrovství světa v německém Berlíně. „Strašně rád bych řekl, že naše olympijská účast už hraničí s jistotou, ale nemůžu, protože na mistrovství světa se rozdávají trojnásobné body. V současné chvíli máme v keirinu docela velký polštář, takže doufám, že to bude už v pohodě. Ve sprintu se bojuje o bodíky a zatím tam pořád jsme,“ řekl Klimeš.

Olympijské žebříčky dráhařů

• Týmový sprint: 1. Nizozemsko 8550 bodů; 2. Francie 7192,5; 3. Velká Británie 6907,5; 4. Nový Zéland 6675; 5. Austrálie 6457,5; 6. Německo 6382,5; 7. Japonsko 6375; 8. Polsko 6172,5; …12. ČR 4297,5

• Žebříček sprintu jednotlivců (bez nejlepších osmi států v týmovém sprintu): 7. Trinidad a Tobago 5312; 8 Rusko 5261, 11. Malajsie 3216,12. ČR 2995, 13. Surinam 2925.

• Žebříček keirinu: 4. Malajsie 5285; 9. Kolumbie 4152; 10. Kanada 3775; 11. ČR 3710, 12. Trinidad a Tobago 3540.

V Kanadě pojede keirin Pavel Kelemen, který v něm obsadil desáté místo v novozélandském Cambridge. Když uspěje, získají čeští reprezentanti dvě místa v této disciplíně pro mistrovství světa, což představuje značnou výhodu směrem k olympiádě. Společně s Martinem Čechmanem v Miltonu zabojují ve sprintu jednotlivců. V Brisbane byl Čechman dvanáctý a Kelemen šest příček za ním. „Věřím, že se klukům podaří dotáhnout olympiádu i ve sprintu. Jsme na tom teď dobře, stačí to potvrdit,“ burcoval Bábek.



Bronzem v Brisbane se vrátil na stupně vítězů mezi světovou elitou po dvou a půl letech, kdy skončil třetí v keirinu a druhý v pevném kilometru na mistrovství světa v Hongkongu. „Cítil jsem obrovskou úlevu. Šlo o třetí svěťák v řadě a už jsem byl dlouho pryč z domova. Vnímal jsem hodně tlaku, potřeboval jsem dobrý výsledek, abych v klidu postoupil na mistrovství světa. Jsem rád, že se to povedlo. Jen doufám, že si teď ostatní nebudou myslet, že čím víc tlaku na mě je, tím lepší zajíždím výsledky. To nemám rád,“ culil se Bábek.



Vrcholící olympijská kvalifikace také přináší větší nervozitu a ani keirinovému finále v Brisbane se nevyhnul tvrdý pád dvou jezdců. „Závody jsou fakt vyhrocené, každá rozjížďka a oprava se bojuje o život. Na jednu stranu jsou to nádherné závody, na druhou je o to těžší uspět. Všichni si uvědomují, že každé zaváhání a ztráta jakéhokoli umístění i v opravě stojí body, proto závody tak vypadají. Jezdí se agresivněji než normálně,“ všiml si kouč Klimeš.