Jak moc reálné podle vás je, že by se v Brně jel závod formule 1?

Přesně nevidím do karet, nevím, jaká je aktuálně situace. Takže trošku vařím z vody. Panu Šťovíčkovi jsem ve středu gratuloval, že se mu povedl návrat MotoGP, jeho další plány ale přesně neznám. Hlavní je si uvědomit, že pořádání závodu formule 1 je obrovsky nákladná záležitost. Drahé by bylo už jen sem celý ten kolotoč dostat, následně by bylo potřeba upravit okruh, zázemí i infrastrukturu.

Hybatel návratu MotoGP na Masarykův okruh Šťovíček prohlásil, že moc dobře ví, jak formuli 1 do České republiky dostat. Kdyby se to povedlo, jak velká by to byla událost?

Řekněme si to na rovinu – byla by to bomba. Českou republiku by to hodně zviditelnilo, velkým způsobem by zaujala na mapě světa. Za mě by to bylo něco neskutečného. Loni jsme tu poprvé měli závod mistrovství světa v rallye, příští rok se vrátí MotoGP a formule 1 je obřím snem všech motoristických nadšenců.

Závody královské disciplíny celého motorsportu se v poslední době stěhují do Ameriky či arabských zemí, jak by jim česká nabídka mohla konkurovat?