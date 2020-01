Tomáši, u reprezentace jsi už několik sezon. Jak vzpomínáš na předešlé kvalifikační zápasy v Brně, ať už jako hráč nebo trenér?

Na Brno mám jen ty nejlepší vzpomínky. Vždyť jsme tady v kvalifikačních soubojích nikdy neprohráli. Proto bylo Brno jasná volba, kam letošní kvalifikaci dát!

Je hala na Vodové ta pravá pro postup na MS do Litvy?

Je to krásná hala, ale hlavně tu jsou skvělí fanoušci! Velmi jim věřím, že nás hlasitě podpoří, dají klukům ten potřebný postupový impuls a nalijí jim krev do žil.

Máš v hlavě vymyšlený plán, jak nahradíš kapitána Lukáše Rešetára?

Je to velmi nepříjemné. Ztratit před finální kvalifikací dva nejzkušenější hráče. Mimo Lukáše bude chybět i Libor Gerčák. Plán máme a snad i hráče, kteří je mohou nahradit. Uvidíme, jak si s tím poradí.

Jak moc se ti zkomplikovala taktika na první zápas se Slovinskem. Kromě Rešetára ubude i vykartovaný střelec Seidler?

To je další komplikace… Ale jsme tým, abychom to zvládli.

Zbylí dva soupeři – Rumunsko a Kazachstán – mají ve svém středu naturalizované Brazilce. Jak na takové týmy hrát, abyste uspěli?

Je to něco jako ve futsalové Lize mistrů. Pokud chcete postoupit do Final four, musíte hrát na samé hraně možností a k tomu musí nějaký hráč chytit střeleckou formu. Já věřím, že pokud se toto povede, tak postoupíme.

Hraje se v Brně, kde je velká futsalová základna. Jak vnímáš práci moravské metropole ve spojitosti s naším sportem?

Brno je bašta futsalu, a to jak historicky, tak i nyní, i když brněnská mužstva odstoupila na chvilku z bojů o titul. Sleduji tu skvělou práci hlavně s mládeží, která se jistě projeví v budoucnu.

Máš za svou futsalovou kariéru nějakou pikantní vzpomínku na Brno?

Mám jich několik, ale žádná nesnese publikování. (smích)

Základní skupinu kvalifikace jste odehráli na podzim v Portugalsku, kde jste první dva zápasy vyhrály po nemastných a neslaných výkonech. Pak jste ale předvedli super výkon s Portugalci, jenže jste po velkém boji prohráli. Nabrali jste zkušenosti?

Úplně s tím nesouhlasím. První zápas s Němci jsme si mysleli, že se porazí sami. Oni ale udělali obrovský skok. Velmi dobře bránili, byli silově, rychlostně a takticky velmi dobře připraveni. O tom se přesvědčili i po nás Portugalci. Hlavní bylo, že jsme to i ne po úplně skvělém výkonu zvládli.



Druhý zápas s Lotyši už byl lepší a v podstatě jsme hráli, co jsme potřebovali a celý zápas kontrolovali. S Portugalci jsme si to rozdali o prvenství ve skupině a myslím, že jsme nebyli horším týmem. Bohužel to byl pro nás nešťastný zápas v tom, že se v něm zranil Libor Gerčák a Michal Seidler dostal hned na začátku druhou žlutou kartu. Museli jsme reagovat stažením Lukáše Rešetára, který byl taky karetně v ohrožení. Bohužel se pár dnů po kvalifikaci těžce zranil. Jsou to další zkušenosti do budoucna.

Umí český tým hrát lépe na papírově silnější soupeře? Narážím na fakt, že v brněnské skupině by se za papírově silnější dali považovat všichni?

Určitě je to motivující. Vždy se chcete porovnávat s těmi lepšími a porážet je. Papírově jsou všichni naši soupeři na tom lépe. Ale futsal se hraje na palubovce a tam doufám, že lepší budeme my. (smích)

Může hrát nějakou roli v hlavách hráčů, že se poslední zápasy se soupeři z kvalifikace prohrály? Kazachstán v roce 2017 0:3, Slovinsko 2015 2:3 a Rumunsko 2017 2:3.

Já myslím, že nad tím nikdo nepřemýšlí. Známe kvalitu soupeřů, máme k nim velký respekt, ale na konci se chceme radovat z postupu na MS.

Ve hře je i druhé místo, které zaručuje baráž. Jaké by byly šance tam s ohledem na týmy v ostatních skupinách?

Bylo by to velmi komplikované. Druhý z naší skupiny narazí na druhého ze skupiny Chorvatsko, Rusko, Ázerbajdžán, Slovensko. Kdo se o futsal zajímá vidí, že by bylo dobré postoupit z prvního místa.

Věříme, že český tým požene plná hala za postupem. Co byste fanouškům vzkázal?

Pojďte si to s námi užít. Udělejte pekelnou atmosféru a my pro vás připravíme nezapomenutelný zážitek. Buďte naším šestým hráčem!

Termíny zápasů – SH Vodova

NE 2. února: 18:00 ČR – Slovinsko, 21:00 Kazachstán – Rumunsko

PO 3. února: 18:00 ČR – Rumunsko, 21:00 Kazachstán – Slovinsko

ST 5. února: 15:00 Slovinsko – Rumunsko, 18:00 Kazachstán – ČR

Vstupenky: http://bit.ly/2RYWvMP