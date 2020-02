S Tomášem Nýdrlem a Jaroslavem Langem prošli do finále se shodným nástřelem 123 terčů ze 125. V něm Tomeček zvítězil díky 56 zásahům z 60 pokusů, Nýdrle obsadil čtvrtou pozici, Lang skončil hned za ním. Miloš Slavíček bral čtrnácté místo.

Vítěz za sebou nechal kuvajtského a egyptského soka. „Je to perfektní vstup do olympijské sezony 2020, lepší jsem si ani nemohl přát. Určitě bude mít pozitivní vliv na psychiku a sebedůvěru do dalších závodů. Koneckonců doma se ani nestihneme začít nudit,“ připomněl osmadvacetiletý Tomeček, že už za týden míří čeští skeetaři na další Grand Prix do Kataru.

Tomeček si Velkou cenu Maroka maximálně užil. „Všechno bylo naprosto perfektní. Od příletu na letiště, kde se kontrola zbraní stihla v řádu minut, přes dopravu na hotel až k organizaci závodu a nastavení vrhaček terčů, vše na jedničku. Taky bylo moc příjemné, že jsme se ohřáli pod africkým sluníčkem, přece jen u nás momentálně až tak hezké počasí není,“ doplnil skeetař pocházející z Vnorov na Hodonínsku.