Smutná zpráva zasáhla český motorsport. V neděli při závodě mezinárodního šampionátu automobilů do vrchu v Albrechticích u Lanškrouna zemřel brněnský jezdec Ondřej Chytil. Dvaatřicetiletý formulový pilot nepřežil následky nárazu do stromu, ještě v sobotu přitom slavil v závodě na Albrechtickém kopci druhé místo. Chytil patřil mezi přední republikové závodníky do vrchu.

„Dvaatřicetiletý řidič svým zraněním podlehl i přes rychlý zásah záchranářů, kteří se muže snažili resuscitovat," uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.

Chytil se účastnil šampionátu jak soudobých, tak historických vozidel i šampionátu Maverick Hill Climb Czech, jehož závod v Albrechticích se mu stal osudným. „Během své kariéry vystřídal monoposty jako MTX 1-03, Opel Lotus a Martini F2. Na nejslavnějším závodu v České republice, na Ecce Homo, si připsal pět startů. V minulém roce se mu podařilo zvítězit ve třídě do dvou litrů v MČR a celkovém hodnocení třídy skončil třetí," zavzpomínal na něj Jan Ulman, správce facebookové stránky Hillclimb Czech Republic.

V Albrechticích se letos uskutečnil pátý ročník závodu, který paradoxně nese podtitul Memoriál Jiřího Lose, a to po jezdci, který na stejné trati zemřel před čtyřmi lety ve věku 44 let. Ten zahynul během tréninku, kdy ve vysoké rychlosti ve výjezdu ze zatáčky sjel s vozem Mitsubishi z trati do lesa, kde následně narazil do stromu. Během čtyř let tak jde v kopcích u Albrechticích o druhé úmrtí automobilového závodníka.