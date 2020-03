Právě ta teď měla letět do Budapešti, kde se mohla na letní hry kvalifikovat. Ani evropskému šampionátu se však pandemie koronaviru nevyhnula, a byl proto předběžně odložen na květen. „Ještě nevíme, jestli je termín definitivní, všechno se mění z hodiny na hodinu. Vzhledem k situaci je ale odložení zápasů adekvátní řešení,“ popisuje pětadvacetiletá rodačka z Brna.

Připravovat se na kvalifikační boje v karanténě pro zápasnici není tak jednoduché. „Jde o jeden z nejvíc kontaktních sportů. Tréninky v karanténě jsou velmi obtížné, ne-li nemožné. Zatím nevím, jak to bude v budoucnu, určitě nemůžu z přípravy vypadnout. Teď mám pár dní volno, trénovat začnu později,“ vysvětluje loňská vicemistryně Evropy.

BADMINTON V PARKU

Naopak brněnský badmintonista Adam Mendrek pokračuje v tréninkovém nasazení i přes to, že je jeho účast na olympiádě velmi nejistá. „Do půlky příštího měsíce jsou pozastavené všechny turnaje. To je zatím jediná informace, kterou od badmintonové federace máme. Kvalifikace do Tokia měla končit posledního dubna a pokud se neprodlouží, do konce řádného termínu neodehraji jediný turnaj. V takovém případě se na olympiádu nedostanu,“ povídá čtyřiadvacetiletý Mendrek.

Co, kdy a kde?

- atletika: zrušena Diamantová liga v Dauhá a v Číně, mistrovství Evropy přeloženo na druhou půlku srpna

- badminton: pozastaveny všechny turnaje do půlky dubna

- dálkové plavání: květnový kvalifikační závod zatím beze změn

- šerm: čeká na rozhodnutí o dalším postupu

- zápas: mistrovství Evropy v Maďarsku přeloženo na květen

Nic však nenechává náhodě, i přes ztížené podmínky se snaží udržet ve formě. „Kondiční přípravu absolvuji v lese, do lužáneckém parku chodím hrát stínový badminton. Ten spočívá v tom, že s raketou dělám stejné pohyby a údery jako v zápase. Jediný rozdíl je, že nemám míček ani soupeře. Není to záživné, ale jde alespoň o částečnou náhradu tréninku na kurtu. I když si o mně lidé kolem musí myslet, že jsem blázen,“ směje se.

Rušení kvalifikačních soutěží komplikuje cestu do Japonska i dalším brněnským sportovcům. Nejistotu zažívá šermíř Alexander Choupenitch, také se dozvěděl o odkladu olympijské kvalifikace. Nemá jisté, zda a jak se může do Tokia probojovat. „Ale nikdo na světě teď neví, co bude. Musíme doufat, že to rychle pomine a vrátíme se k normálním životům, k tomu, co každého baví,“ dodal brněnský fleretista.

Na rozhodnutí o dalším postupu čekají plavci. Jediný kvalifikační závod, který se koná na konci května, sice zatím zrušený není, už nyní jsou ale kvůli karanténě týden mimo bazén. A to je v přípravě velká komplikace. „Je otázka, jestli má vůbec cenu se s delším tréninkovým výpadkem na závod chystat. Když budu mimo bazén víc jak dva týdny, už mezi ostatními nemám šanci,“ líčí dálkový plavec Komety Brno Vít Ingeduld.

TÝDEN BEZ VODY

K posunutí kvalifikačního závodu podle něj nedojde. Pravděpodobnější je, že plavecká federace závod zruší a vybere, který ze sportovců se olympiády zúčastní. Nejspíš podle výsledků z loňského mistrovství světa. „V tom případě by se kvalifikovalo pětadvacet plavců a mě by to bohužel o kousek minulo,“ říká Ingeduld, který loni na mistrovství světa na pět kilometrů skončil třicátý.

O něco optimističtější je výškařka Romana Maláčová. Atleti sice o část kvalifikačních závodů přišli, účast na olympiádě jim ale zajistí pozice mezi dvaatřiceti nejlepšími v žebříčku. Mezi ně Maláčová patří. „Spousta atletů může být naštvaná, někteří se připravovali na tuhle část sezony. Jsem na sedmadvacáté pozici, takže i kdyby se už žádné závody nekonaly, na olympiádu pojedu,“ povídá atletka původem z Brna.

Ať už to s kvalifikačními soutěžemi dopadne jakkoli, většina sportovců se shoduje na jednom. Letní olympijské hry v Tokiu by se měly odložit. „Spousta závodníků se nedokáže adekvátně připravit, podmínky to neumožňují. Myslím, že by bylo vhodné olympiádu přesunout. V současné situaci si ani jiné řešení nedokážu představit,“ dodává Hanzlíčková.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ