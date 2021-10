Nečekaně brzo. Když před víc než rokem přijal Jiří Řezník nabídku stát se asistentem kouče házenkářů z Maloměřic, netušil, že letos na podzim už tým povede sám.

Trenér Maloměřic Jiří Řezník (na snímku). | Foto: Facebook SKKP Handball Brno

Realitou se to stalo koncem září po třech kolech nového extraligového ročníku, když tehdejší lodivod Vít Musil skončil z pracovních důvodů. „Nějak se plánovalo, že tým v budoucnu převezmu, ale nenapadlo mě, že to bude tak narychlo. Možnost trénovat tuhle soutěž jsem však jako celoživotní házenkář nemohl odmítnout. To by mohlo v budoucnu mrzet,“ uvedl novopečený vládce maloměřické lavičky.