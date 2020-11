Netrpělivě vyhlížela den, kdy se po téměř tři čtvrtě roce postaví na žíněnku k ostrému zápasu. Brněnská volnostylařka Adéla Hanzlíčková plánovala účast na mezinárodním turnaji Poland Open, který startuje už ve středu ve Varšavě. Plány jí ale překazil koronavirus, kterým se nakazila na soustředění v Polsku. „Jsem z toho nešťastná. Tvrdě jsem trénovala a snažila se nahnat formu před závody. Cítila jsem, že soupeřky můžu porážet,“ posteskla si šestadvacetiletá zápasnice.

Adéla Hanzlíčková. | Foto: Svaz zápasu ČR

Na soustředění do Polska vyrazila po dlouhých měsících. „Byla jsem nadšená, že můžu konečně zase trénovat v zahraničí. Potkala jsem se tam s judisty, kteří do Polska vyrazili taky. Po pár dnech se začala šířit zpráva, že se mezi nimi objevil Covid. Na testy šli jen oni, zápasníků se to netýkalo. Mezi judistkami byly ale moje kamarádky, se kterými jsem přišla do kontaktu,“ přiblížila Hanzlíčková.