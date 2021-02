Na začátku sedmdesátých let patřilo Brno mezi nejdůležitější hráčský zdroj basketbalové reprezentace. Tehdejší Zbrojovka měla v širším kádru československého týmu až deset jmen. „Je utopie, aby se znovu sešlo v jednom družstvu deset takových hráčů. My jsme v té době v Brně ale žádný výsledek neudělali, protože trenér nevěděl, koho postavit. Kdo nehrál, díval se na ostatní skrz prsty,“ vzpomínal legendární basketbalista Kamil Brabenec.

Čeští basketbalisté (Šimon Puršl v modrém) zvítězili v kvalifikaci na ME 2022 nad Belgií 91:86. | Foto: FIBA

Ještě do devadesátých let se brněnští hráči v národním týmu objevovali celkem pravidelně, ale od začátku tohoto století už reprezentační trenéři sáhli do Brna jen výjimečně. „V Brně se v určitou dobu na mládež úplně vykašlali. Řekli si: Máme prachy, my si každého koupíme. To je ale cesta do pekel. Jestliže dojdou peníze a klub za sebou nemá ani mládež, nemůže pak mužstvo už nijak doplnit,“ pravil Brabenec, účastník tří olympiád v letech 1972 až 1980.