Díky bodům z posledního závodního víkendu v Portugalsku, které Formánek přidal ke dvěma triumfům z předposledního podniku, dosáhl na hranici 98 bodů stejně jako francouzský pilot Milane Petelet.

Víc vítězných závodů ovšem Formánka posunulo před Francouze na celkové třetí místo evropského šampionátu ve třídě Pro-AM. „Je to neuvěřitelná radost, zadostiučinění, euforie. To že se nám podařilo vyhrát opravdu až v posledních dvou kolech, kde nebylo nic jisté a že díky tomu Broněk dosáhl na celkové třetí místo, je snový výsledek. Mysleli jsme na to, že bychom třetí pozici utrhnout mohli, ale že to vyjde takhle dramaticky a na závěr, bych si nikdy netipl,“ radoval se týmový manažer Jiří Mičánek junior.

Přitom s týmem prožil nejtěžší sezonu za posledních šest let. Vypořádával se s následky tří velkých nehod, kvůli nimž v sezoně kupoval tři nová auta. „Naštěstí se nikomu nic nestalo a přestože jsme dva závodní víkendy v sezoně kvůli nezaviněným kolizím nebo problémům s technikou nedojeli, jsme třetí. To ukazuje, jakou sílu tým a posádka Basz – Formánek má,“ řekl manažer.

Formánek vyrovnal loňské umístění. I tehdy skončil tým celkově třetí. „Byl to náš cíl a jsem rád, že jsme ho naplnili, i když hlavně první závod víkendu nebyl vůbec jednoduchý,“ uvedl český závodník.

Posádka Basz - Formánek v Portimau uspěla i napříč kategoriemi, v prvním závodě byla s vozem Huracán Super Trofeo EVO2 čtvrtá a ve druhém pátá. „Jsme jen úplný kousek od absolutních stupňů vítězů a věřím, že to není meta, na kterou bychom nemohli v příští sezoně dosáhnout,“ naznačil Mičánek ambice do roku 2023. Ve třídě LC Cup skončili Libor Dvořáček a Kurt Wagner v obou závodech na šesté pozici.

Na finále evropské sezony Lamborghini Super Trofeo navázalo v Portugalsku ještě světové superfinále, ve kterém se proti sobě postavili jezdci z evropského a amerického šampionátu.

V prvním závodě Formánek směřoval k suverénnímu vítězství ve třídě Pro-AM, necelé čtyři minuty před koncem ale českého jezdce zezadu trefil americký pilot Luke Berkeley jedoucí ve třídě Pro. Formánek závod ještě dokončil na dvacátém místě, v boxech ale tým zjistil, že rám auta je neopravitelný.

Do posledního závodu tříd Pro a Pro-AM nemohl odstartovat. „Byl to pro nás náročný týden v podstatě od pondělí do pondělí jsme byli na nohou od šesti ráno do jedenácti. To, že jsme to zvládli a přivezli jsme navíc tak dobré výsledky, je zásluha celého týmu a zároveň potvrzení toho, jak profesionální je. Patří jim ode mě i od jezdců obrovské díky,“ uzavřel Mičánek.