Přestože se v srpnu stala juniorskou mistryní České republiky v silniční cyklistice, v závěru sezony absolvovala tři velké závody na horském kole. Brněnská rodačka Tereza Obořilová v říjnu bojovala na domácím světovém poháru v Novém Městě na Moravě, na mistrovství světa v Rakousku a na evropském šampionátu ve Švýcarsku.

Brněnská rodačka Tereza Obořilová se v říjnu zúčastnila domácího závodu světového poháru v Novém Městě na Moravě. | Foto: Facebook UCI MTB World Cup: Nové Město na Moravě 2020

Osmnáctiletá cyklistka se postavila na start třikrát ve třinácti dnech. „Bylo to dost náročné. Třeba mistrovství světa bylo i poměrně dlouhé a je opravdu těžké se za týden sebrat, vzpamatovat se a hodit se znovu do módu, abych odjela ještě jeden poslední závod. Ale vzhledem k tomu, že sezona začala později (místo v březnu odstartovala v půlce května – pozn. red.) a nebylo jich tolik, tak se to docela dalo,“ líčila s úsměvem Obořilová.