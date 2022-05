Pálava vítá triatlonovou špičku, přijedou Řenč, Vabroušek nebo Křivánková

Do depa si přivezl přibližně minutovou ztrátu. „Doufal jsem, že to Honzovi moc nepoběží. Postupně jsem ho stahoval. V polovině půlmaratonu už jsem ztrácel nějakých dvacet vteřin. A to už jsem věděl, že se dostanu před něho a poslední kolo jsem si pohlídal. Byl to nádherný závod,“ řekl Řenč, který zvítězil v čase 4:15:15 hodin.

Výsledky PálavaRace

Muži: 1. Tomáš Řenč 4:15:15, 2. Jan Šneberger 4:16:40, 3. Petr Cívela 4:21:22

Ženy: 1. Simona Křivánková 4:45:45, 2. Helena Kotopulu 4:59:55, 3. Hana Kolářová 5:06:03

Šneberger se na modrém koberci pod cílovou branou objevil se ztrátou 84 sekund. Dramatický souboj se na krásné běžecké trati vedoucí přímo po břehu nádrže odehrával také o třetí místo. Vybojoval ho Petr Cívela, který ztratil na vítěze šest minut a sedm vteřin. Karol Džalaj byl pomalejší jen o tři vteřiny.

Závod žen měl jasnou favoritku. Vždyť Křivánková v loňském roce ovládla všechny závody Českého poháru. A skvěle vstoupila také do letošního ročníku. Bílou cílovou pásku zvedla nad hlavu v čase 4:45:45, který jí stačil na jasné vítězství v závodě žen a na čtrnácté místo ve společném pořadí s muži. „Strašně jsem se trápila na kole. Před dvěma týdny jsme totiž s manželem jeli ve Španělsku náročný dlouhý triatlon, který byl o hodinu delší, než je běžné. Dlouho jsem se z toho vzpamatovávala a na kole jsem si říkala, jestli jsem to nepřehnala. Pak jsem ale byla překvapená, s jakým náskokem jsem přijela do depa, tak to možná nebylo tak hrozné,“ vyprávěla bezprostředně po doběhu v cílovém prostoru.

Pod pět hodin stlačila cílový čas také druhá žena celkového pořadí, kterou byla Helena Kotopulu za 4:59:55. Třetím místem vstoupila do nového pohárového ročníku Hana Kolářová, která finišovala v čase 5:06:03.

Český pohár ve středním a dlouhém triatlonu bude pokračovat 4. června na písníku Hrádek nedaleko Pardubic, kde se uskuteční legendární CZECHMAN Triatlon.