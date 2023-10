Každý příběh jednou končí a když má šťastný konec, je z toho krásná pohádka. Přesně takovou prožívá Petr Gulda. Po třiceti letech se někdejší hráč a nyní úspěšný trenér loučí s modřickými nohejbalisty. Tečku si nemohl přát lepší – jeho svěřenci počtrnácté v historii vyhráli extraligu družstev.

Petr Gulda získal čtrnáctý extraligový titul s nohejbalisty Modřic. | Foto: archiv Petra Guldy

Po triumfu 5:2 nad Čakovicemi v Superfinále ho hned mnoho lidí přemlouvalo, ať pokračuje, ale Gulda má jasno. „Někteří mi nevěří, proto jsem konec oznámil veřejně, nechci z toho couvat zpátky. Mám strašně dobrý pocit, že se nám povedlo sezonu zakončit vítězně. Myslím, že takhle odejít, je to nejlepší, co může být,“ řekl.

VIDEO: Start vyhrál v Hodoníně. Musíme být pokorní, tvrdí Frimmel

Zkušený stratég dopředu věděl, že po sezoně skončí. „Už to mám v hlavě snad pět let, kdy jsem říkal, že chci trénovat do padesáti, což mi bylo letos v květnu. Akorát to vychází na třicet let v Modřicích. Dlužím to ženě, rád bych se věnoval něčemu s ní,“ popsal.

U nohejbalu ovšem Gulda zůstává, v roli reprezentačního kouče bude až do mistrovství světa, které příští rok na podzim hostí Budapešť. „Dál taky budu pracovat ve výkonném výboru nohejbalu, ale s trénováním Modřic končím. Určitě se neodstřihnu, budu chodit na jejich domácí zápasy, jezdit na play-off, ale těch víkendů a zájezdů už bylo moc. Nashromáždilo se to ve mně a potřebuji si trochu odpočinout,“ uvedl Gulda.

Na podzim ho však čekají reprezentační soustředění a od 3. do 5. listopadu hostí Modřice juniorské mistrovství světa. „Věřím, že po Novém roce si dám pauzu a pojedeme na dovolenou jindy než o prázdninách,“ usmál se.

V Superfinále extraligy si Modřice zopakovaly souboj s Čakovicemi, které loni zdolaly 5:3, tentokrát slavily po vítězství 5:2. „Všichni nás pasovali za velké favority a sezona byla letos z naší strany velice dobrá, jen dvakrát jsme remizovali v základní části. První semifinále s Karlovými Vary bylo těžké, doma jsme vyhráli 5:4, ale u nich jsme zvítězili 5:1 a podali jsme takový výkon, po kterém jsem klukům říkal, že se můžou porazit jen sami. Zdá se to jednoduché, ale cesta za titulem je strašně dlouhá a musí se vše sejít. Všichni mají úzké kádry a hráči musejí být zdraví, což u nás v play-off zaplaťpánbůh byli,“ poznamenal.

Modřice v extralize družstev vládly především díky takřka neporazitelným trojkám. Famózní formu měl zkušený Pavel Kop. „Snad nikdy nehrál líp než v letošním play-off. Samozřejmě ho obsluhovali šestnáctiletý Míša Svoboda a Honza Hanus, takže se věnoval jen útoku a bloku, ale ta trojka fungovala neskutečně,“ uznal kouč.

V Modřicích ho od příští sezony nahradí jeho svěřenec Lukáš Rosenberk, který se stane hrajícím trenérem. „Je to výborný nohejbalista a skvělý člověk, bude mít u hráčů přirozenou autoritu,“ popsal Gulda.

Kometa doplatila na dvě rychlá vyrovnání, doma podlehla Vítkovicím

Když se ohlédne za svou bohatou kariérou, nedokáže vypíchnout jeden nejvýznamnější moment. „V roce 1995 jsem vyhrál první mistrovství republiky v singlu, v roce 1999 první titul ve trojicích. V extralize jsme získali premiérový titul v roce 2003, teď jsme přidali poslední. Každý byl něčím výjimečný a vážím si všech úspěchů,“ povídal.

Všechny zlaté medaile ani nespočítá, sbíral je jako hráč, hrající trenér a doposud jako kouč. Patří ovšem k hrstce těch, kteří na hřišti dobyli domácí mistrovské tituly v singlu, dvojicích, trojicích i družstvech. „Je nás devět nebo deset, kteří mají všechny. Po zápase mi přišlo, že těch třicet let strašně uteklo. Je to dlouhá doba a jsem rád, že jsem u toho mohl být jako hráč i trenér. Zažil jsem radost, která se u titulů nikdy neomrzí a přeji Modřicím, aby se jim dařilo i beze mě,“ vzkázal Gulda.