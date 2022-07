V jaké kondici je Automotodrom Brno při pětatřicátých narozeninách? Myslím, že ve velmi dobré. Investovali jsme do struktury, servisu kolem okruhu. Máme hotel, který se využívá. Automotodrom není jen velká dráha, ale taky třeba polygon, kde se školí řidiči i firmy. Každý den máme plně vytížený aktivitami, velmi dobře se rozvíjí motoškola. Pokud do toho nezasáhne někdo z vnějšku a nezakáže jízdu na dvou kolech a benzin, tak to půjde.

Nicméně ceny energií letí nahoru, byla tu koronavirová pandemie. Jde o nejsložitější období za vašich šestnáct roků ve funkci?

Musím říct, že ano. Jednou jsme podobnou krizí prošli, i když nebyla hluboká jako tato. Je to velmi těžké období, ale považuju za zbytečné si stěžovat. Dotýká se totiž množství firem a lidí. Je třeba umět reagovat. Musíme nabízet nové produkty, upravovat ceny, abychom byli konkurenceschopní. Chceme, aby okruh stále žil

Smířili jste se už s tím, že motocyklová Grand Prix je minulostí?

Samozřejmě Grand Prix byla největším závodem. Pokaždé když jedu ráno do práce, vzpomenu si na ročník, kdy nás reprezentovali jezdci jako Kája Abraham, Jakub Smrž, Lukáš Pešek, startovali Gábor Talmácsi. Okruh byl naplněný Maďary… I teď mám husí kůži, když si vzpomenu, jak byl nacpaný od šesti ráno. Nicméně srdcové záležitosti jsou pro mě mistráky našich motocyklistů, Jarní cena Brna nebo podzimní Velká cena Bohumila Staši. Je to o tom, že srdcaři rok spoří, sami si montují motocykly a pak změří síly. To je to, co dělá okruh okruhem.

Loni se spekulovalo o tom, že vlastník dráhy Karel Abraham starší uvažuje do budoucna o vytvoření obytných čtvrtí na okruhu. Je toto téma na stole?

Je to jedna z variant do budoucna a má to svůj důvod. Když se podíváte, tak na okruhu jsou obrovské nevyužité plochy. Vlastník a akcionář jen uvažuje, co by se stalo, kdyby opravdu došlo k omezení motorismu. Budoucnost je velmi nepříznivá. Elektromotorky to nevytrhnou, po dvou kolech by jim došla šťáva. (úsměv) V tom případě má připravenou tuto variantu. Jde o takzvané zelené město. Brno se dlouhodobě potýká s nedostatkem bytů nejen pro mladé lidi. Na okruhu by tak vzniklo levnější a dostupnější bydlení, ale taky krásné rezidenční byty i se zdravotnickým zázemím a patřičnou infrastrukturou, zkrátka nové zelené město.

Bude tento záměr aktuální opravdu jen v případě omezení motorismu?

Nebavíme se o blízké budoucnosti. Nejde o to, že zítra ukončíme provoz okruhu. Ten projekt je tak rozsáhlý, že sám o sobě vyžaduje několikaletou každodenní práci. Vlastník chce být jen připravený. Všechny motoristické závody budou mít problémy. Jsme zábavní sektor, ubude sponzorů, závodníků. Kdybych okruh vlastnila já, uvažuju stejně. Je to šance pro lidi, kteří potřebují bydlet, ale nemají kde. Nemůžeme spoléhat na to, že nám sem budou donekonečna jezdit agentury z Německa a Itálie. Lidi začnou šetřit a věnovat se třeba něčemu jinému.

Jak tedy při takových vyhlídkách rozvíjet okruh?

Výhoda je, že nejsme jen okruh, ale funguje provázanost i mezi polygonem a hotelem. Když přijede klubák z Rakouska nebo Itálie, má na automotodromu všechno, co potřebuje. Okruh taky otevíráme veřejnosti, nejprv cyklistům, do budoucna jej hodláme zpřístupnit inline bruslařům. A v zimě, kdy na dráze nejsou motocyklisté, jsme pořádali i akce pro pěší, které se osvědčily. Málokdo měl totiž dosud možnost se po trati jenom tak projít. Přitom je to místo nabité neuvěřitelnou energií z těch let, co se tam odehrálo. Věřím, že kdyby nás navštívili i lidé, kteří pořád nadávají, tak by se k němu stavěli jinak.

Zájem o pronájem dráhy po vyškrtnutí Grand Prix v Brně z kalendáře MotoGP u agentur neklesl?

Agentura pořádá podniky po různých okruzích a přitom je jedno, jestli se tam jezdí MotoGP, nebo ne. Dráhu máme obsazenou až do listopadu.

Přes vše zmíněné existuje šance, že se na okruh vrátí nějaká světová akce?

Každá světová událost, ať už jde o tenis, golf nebo motorismus, vyžaduje státní podporu. Už jenom z toho pohledu, že z akce má příjem a přínos, je podle mě povinnost státu se na ní finančně podílet. Jako soukromý subjekt nemáme nárok na čerpání dotací. Sami jsme viděli, jak to dopadlo se spolkem, který situaci kolem Grand Prix neukočíroval a skončil v insolvenci. Nás to stálo stovky milionů. Světová akce by se mohla konat jen v případě, že by se povedlo vyjednat podporu na nejvyšších místech, ta šance je ale minimální.

Jak vypadá situace kolem vaší žádosti o náhradu nákladů za rekonstrukci dráhy vůči spolku, který je v insolvenci?

Běží insolvenční řízení. Na výsledky nečekáme jen my. Nebyly zaplaceny pohledávky i jiným subjektům, peníze nedostala ani Dorna. Musíme čekat, jak vše dopadne.